Ситуация с безопасностью на Гаити ухудшается

Ситуация с безопасностью на Гаити после разрушительного землетрясения продолжает ухудшаться в связи с нехваткой сил для поддержания порядка. Об этом заявил в воскресенье на пресс-конференции в столице страны Порт-о-Пренсе гаитянский президент Рене Преваль.

По его словам, в результате стихии погибли около 2 тыс полицейских. Ситуация осложняется тем, что из разрушенной столичной тюрьмы сбежали 3 тыс заключенных. Многие из них занимаются мародерством и грабежами вместе с другими жителями города, потерявшими надежду на получение гуманитарной помощи.

Р.Преваль отметил, что в настоящее время 3,5 тыс американских военнослужащих, прибывших к берегам Гаити на авианосце, ожидают приказа о высадке. Они окажут поддержку полиции и размещенным в стране миротворцам ООН в обеспечении порядка. Ранее 1,5 тыс солдат США уже высадились в карибской стране, передает ПРАЙМ-ТАСС.

Между тем, госсекретарь по борьбе с неграмотностью на Гаити Карол Жозеф сообщил, что за последние дни похоронены около 70 тыс жертв землетрясения. Тела погибших спасатели продолжают извлекать из-под завалов. Их вывозят в окрестности Порт-о-Пренса, где хоронят в братских могилах.

Как сообщил министр здравоохранения Гаити Алекс Ларсен, власти не исключают, что тела погибших придется сжигать, чтобы предотвратить вспышки опасных эпидемий, однако пока такое решение не принято.

Гаитянские власти ввели в стране чрезвычайное положение до конца этого месяца. До 17 февраля объявлен тридцатидневный национальный траур.