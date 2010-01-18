В США индексы потребительских настроений и производственной активности растут
09:53, 18 января 2010Разное
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США. В январе 2010 года индекс потребительских настроений (Мичиганский университет) вырос до 72,8 пункта. В декабре 2009 года он составил 72,5 пункта.
США. В январе 2010 года индекс производственной активности Empire Manufacturing вырос до 15,92 пункта. В декабре 2009 года он составил 13,37 пунктов.
Комментарий. Рынок в целом настроен оптимистично. Бизнесмены уверены, что в этом году положение дел изменится к лучшему.
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