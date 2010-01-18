В США индексы потребительских настроений и производственной активности растут

США. В январе 2010 года индекс потребительских настроений (Мичиганский университет) вырос до 72,8 пункта. В декабре 2009 года он составил 72,5 пункта.

США. В январе 2010 года индекс производственной активности Empire Manufacturing вырос до 15,92 пункта. В декабре 2009 года он составил 13,37 пунктов.

Комментарий. Рынок в целом настроен оптимистично. Бизнесмены уверены, что в этом году положение дел изменится к лучшему.