В США индексы потребительских настроений и производственной активности растут

09:53, 18 января 2010
Разное
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США. В январе 2010 года индекс потребительских настроений (Мичиганский университет) вырос до  72,8 пункта. В декабре 2009 года он составил 72,5 пункта.

США. В январе 2010 года индекс производственной активности Empire Manufacturing  вырос до 15,92 пункта. В декабре 2009 года он составил 13,37 пунктов.  

Комментарий. Рынок в целом настроен оптимистично. Бизнесмены уверены, что в этом году положение дел изменится к лучшему.

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