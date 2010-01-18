Инфляция в странах еврозоны в декабре выросла на 0,9%

ЕС. В декабре 2009 года инфляция в странах еврозоны выросла на 0,9% в годовом исчислении.

Италия. В декабре 2009 года инфляция выросла на 1,1% в годовом исчислении.

Польша. В декабре 2009 года инфляция выросла на 3,5% в годовом исчислении.

Комментарий. Европейской экономике в конце прошлого года удалось оторваться от дефляции. Сказались и предновогодние распродажи, и оживление рынка после кризиса. Теперь для правительств стран ЕС важно обеспечить дальнейший промрост, но при этом не допустить ускорение инфляции.