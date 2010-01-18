Инфляция в странах еврозоны в декабре выросла на 0,9%
09:57, 18 января 2010Разное
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ЕС. В декабре 2009 года инфляция в странах еврозоны выросла на 0,9% в годовом исчислении.
Италия. В декабре 2009 года инфляция выросла на 1,1% в годовом исчислении.
Польша. В декабре 2009 года инфляция выросла на 3,5% в годовом исчислении.
Комментарий. Европейской экономике в конце прошлого года удалось оторваться от дефляции. Сказались и предновогодние распродажи, и оживление рынка после кризиса. Теперь для правительств стран ЕС важно обеспечить дальнейший промрост, но при этом не допустить ускорение инфляции.
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