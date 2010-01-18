В Японии данные о промпроизводстве уточнены с худшими показателями

Япония. По пересмотренным данным, объем промышленного производства в ноябре 2009 года вырос на 2,2% в месячном исчислении. В годовом исчислении данный показатель упал на 4,2%.

Комментарий. Уточненные данные оказались хуже, чем предварительные. Падение объемов промышленного производства в Японии пока остается главной проблемой страны на пути выхода из кризиса.