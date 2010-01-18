В Украине объем розничного товарооборота предприятий в 2009г. сократился на 20,6%

Украина. В 2009 году объем розничного товарооборота предприятий сократился на 20,6%, по сравнению с 2008 годом, до 229 млрд. 855,1 млн. грн.

Комментарий. Официальная статистика не учитывает товарооборот в «тени», где как раз и происходит большинство сделок. Поэтому, скорее всего, реальное падение розничного меньшее, избежать его в условиях кризиса невозможно.