В Украине объем перевозок грузов в 2009г. сократился на 21,9%

10:13, 18 января 2010
Разное
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Украина. В 2009 году объем перевозок грузов уменьшился на  21,9%,  по сравнению с  2008 годом. Наибольшее падение зафиксировано на водном транспорте, наименьшее -  на железнодорожном.

Комментарий. В условиях кризиса объем перевозок падает, так как снижаются  товаропотоки. Интересно, что при падении объемов перевозок транспортные предприятия по итогам 2009 года оказались прибыльными.

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