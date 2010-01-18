В Украине объем перевозок грузов в 2009г. сократился на 21,9%

Украина. В 2009 году объем перевозок грузов уменьшился на 21,9%, по сравнению с 2008 годом. Наибольшее падение зафиксировано на водном транспорте, наименьшее - на железнодорожном.

Комментарий. В условиях кризиса объем перевозок падает, так как снижаются товаропотоки. Интересно, что при падении объемов перевозок транспортные предприятия по итогам 2009 года оказались прибыльными.