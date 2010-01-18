В Украине объем производства зерновых в 2009 г. сократился на 13,7%

Украина. В 2009 году объем производства зерновых культур уменьшился на 13,7%, по сравнению с 2008 годом.

Комментарий. Снижение урожая зерновых было вызвано как погодными факторами, так и нехваткой оборотных средств предприятий в условиях приостановки кредитования в стране. Между тем, экспорт украинского продовольствия в прошедшем году оказался очень успешным.