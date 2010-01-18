Убытки предприятий Украины за 11 мес. составили более 15,5 млрд. грн.

Украина. За период январь-ноябрь 2009 года убытки предприятий составили более 15,5 млрд. грн.

Комментарий. Показатель во многом условный, но в целом отражает общую тенденцию на рынке. Убытков в прошедшем году не смогли избежать многие секторы экономики. Но самым главным «поставщиком минусов» являлись коммерческие банки, которые были вынуждены сформировать большие резервы под проблемные активы.