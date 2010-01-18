Убытки предприятий Украины за 11 мес. составили более 15,5 млрд. грн.
10:33, 18 января 2010Разное
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Украина. За период январь-ноябрь 2009 года убытки предприятий составили более 15,5 млрд. грн.
Комментарий. Показатель во многом условный, но в целом отражает общую тенденцию на рынке. Убытков в прошедшем году не смогли избежать многие секторы экономики. Но самым главным «поставщиком минусов» являлись коммерческие банки, которые были вынуждены сформировать большие резервы под проблемные активы.
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