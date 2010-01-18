Производство автопрома Украины в 2009г. составило 16,4% против 2008г.

Украина. В 2009 году производство автопрома составило 16,4% к 2008 году.

Украина. В 2009 году «Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» сократила производство автомобилей на 91,8%, по сравнению с 2008 годом.

Комментарий. В отличие от китайских автомобилестроителей, украинские производители оказались не готовы к кризису. Это не просто падение объема производства - это показатель того, что разговоры об успехах автопрома в прошлые годы были, мягко говоря, не корректные.