Около 100 украинцев не смогли проголосовать в Риме

Около 100 граждан Украины не смогли проголосовать на выборах Президента Украины в Риме в связи с нехваткой бюллетеней.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщил председатель Христианского общества украинцев в Италии, член избирательной комиссии №34 зарубежного избирательного округа (Рим) Олесь ГОРОДЕЦКИЙ.

«Голосование проходило достаточно активно, пока около 17.00 не закончились бюллетени. Не смогли проголосовать около 100 граждан Украины, в их числе члены комиссии и работники консульства. 58 человек написали соответствующие заявления в ЦИК, остальные возмущенные покинули территорию участка, обещая больше на украинские выборы не являться», - сказал он.

О.ГОРОДЕЦКИЙ напомнил, что участковая избирательная комиссия заблаговременно информировала Центральную избирательную комиссию и просила предоставить дополнительные бюллетени, однако ответа не получила.

В общей сложности в выборах на участке в Риме приняли участие 628 избирателей. В списки были включены 1289 граждан Украины. Из тех, кто смог проголосовать, большинство – 316 человек – поддержали действующего Президента Виктора ЮЩЕНКО, 137 – премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО, 35 – лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА, 33 – Арсения ЯЦЕНЮКА, 31 – Сергея ТИГИПКО, 25 – Олега ТЯГНИБОКА, 18 – Анатолия ГРИЦЕНКО, 8 – Владимира ЛИТВИНА, 1 – Юрия КОСТЕНКО, 1 – Василия ПРОТЫВСИХ, 6 не поддержали ни одного кандидата.