Мощный взрыв в одной из больниц Луганска
Сегодня в 8.50 в Луганске произошел взрыв в многопрофильной больнице №7.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Луганской области, согласно предварительным данным, взрыв произошел на четвертом этаже, в отделении кардиологии.
На месте ЧС работают спасатели, 10 единиц техники.
Как сообщают свидетели происшествия, в результате взрыва с одной стороны здания выпало шесть окон, с другой стороны - фрагмент стены.
Информации о жертвах или пострадавших пока нет.
В то же время, как сообщил УНИАН информированный источник в правоохранительных органах, согласно предварительным данным, в больнице взорвались баллоны с кислородом. Взрывом разрушено перекрытие между двумя этажами здания.
По словам источника, на данное время известно о гибели двух человек.
На место происшествия вылетает премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.