Мощный взрыв в одной из больниц Луганска

Сегодня в 8.50 в Луганске произошел взрыв в многопрофильной больнице №7.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Луганской области, согласно предварительным данным, взрыв произошел на четвертом этаже, в отделении кардиологии.

На месте ЧС работают спасатели, 10 единиц техники.

Как сообщают свидетели происшествия, в результате взрыва с одной стороны здания выпало шесть окон, с другой стороны - фрагмент стены.

Информации о жертвах или пострадавших пока нет.

В то же время, как сообщил УНИАН информированный источник в правоохранительных органах, согласно предварительным данным, в больнице взорвались баллоны с кислородом. Взрывом разрушено перекрытие между двумя этажами здания.

По словам источника, на данное время известно о гибели двух человек.

На место происшествия вылетает премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.