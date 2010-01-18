ЦИК обработала 85,61% протоколов

Янукович остается лидером

По состоянию на 11.00 Центральная избирательная комиссия обработала 85,61% протоколов участковых избирательных комиссий: Виктор ЯНУКОВИЧ получил 35,47% голосов избирателей, Юлия ТИМОШЕНКО – 24,88%. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие данные обнародованы на мониторах в ЦИК. За этими двумя кандидатами следуют: Сергей ТИГИПКО – 13,05%, Арсений ЯЦЕНЮК – 6,98%, Виктор ЮЩЕНКО – 5,42%, Петр СИМОНЕНКО – 3,55%, Владимир ЛИТВИН – 2,34%, Олег ТЯГНИБОК – 1,44%, Анатолий ГРИЦЕНКО – 1,21%, Инна БОГОСЛОВСКАЯ – 0,42%. Не поддержали ни одного из кандидатов 2,21% избирателей.

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