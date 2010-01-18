КИУ: первый тур прошел без системных нарушений

Первый тур выборов Президента Украины прошел без существенных и системных нарушений, которые могли бы повлиять на общий результат выборов.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель правления Комитета избирателей Украины Александр ЧЕРНЕНКО.

«Выборы прошли с проблемами, но они не были такими массовыми, чтобы исказить их результат», - подчеркнул он.

По словам А.ЧЕРНЕНКО, можно говорить об определенном прогрессе на этих выборах по сравнению с предыдущими.

Председатель правления КИУ также отметил единичные нарушения при голосовании на дому и частные случаи подкупа избирателей, однако это не было системным.

В то же время А.ЧЕРНЕНКО отметил, что, несмотря на невысокий процент проголосовавших на дому, который в целом соответствовал среднему количеству таких избирателей по сравнению с предыдущими годами, в целом по Украине на отдельных участках такой процент составил 10-15%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КИУ, на выборах имели место традиционные проблемы:

- порча накануне голосования избирательных бюллетеней путем незаконного проставления штампа «выбыл»;

- искусственный срыв кворума в участковых избирательных комиссиях;

- нарушение процедуры и времени открытия участков;

- нарушение прав наблюдателей и представителей СМИ относительно присутствия на участках;

- попытки выноса бюллетеней и голосования за пределами участков;

- нарушение процедуры подсчета голосов;

- досадные инциденты, связанные с ограблением помещений ОИК, совершением насилия против журналистов и наблюдателей, выключением света на участках во время подсчета голосов.

В то же время КИУ констатирует, что самой большей проблемой выборов стало низкое качество списков избирателей и связанное с этим массовое включение в списки избирателей граждан по решению участковых комиссий, и что количество таких включений колеблется от нескольких избирателей до 100 на участок. КИУ отмечает незаконность процедуры такого включения, вместо этого, по сообщению наблюдателей КИУ, в подавляющем большинстве случаев в списки включали граждан, которые действительно должны голосовать на этих участках, но по каким-то причинам в списки не попали.

Согласно выводам КИУ, Центральная избирательная комиссия в день голосования в целом справлялась со своими обязанностями по решению тех проблемных вопросов, которые возникали во время голосования. В то же время ЦИК уделила недостаточное внимание разъяснениям членам комиссий и гражданам процедурных моментов по организации голосования. Отдельной проблемой стало участие в заседаниях ЦИК члена комиссии, который уже достиг пенсионного возраста.

Поэтому, по итогам наблюдения КИУ рекомендует:

Верховной Раде Украины перед повторным голосованием на законодательном уровне решить вопрос процедуры голосования по месту пребывания избирателя и включения избирателей в списки в день голосования;

Центральной избирательной комиссии предоставить четкие разъяснения членам избирательных комиссий и избирателям по поводу проблемных моментов применения законодательства;

Еще до объявления официальных результатов решить вопрос легитимности члена ЦИК Анатолия ПИСАРЕНКО. При этом КИУ призывает А.ПИСАРЕНКО добровольно отказаться от участия в заседании, на котором будут устанавливаться результаты выборов, чтобы не ставить под сомнение легитимность решения;

Органам ведения Государственного реестра избирателей детально проанализировать и включить в реестр всех тех избирателей, которые мотивировано были внесены в списки избирателей в день голосования;

Кандидатам, не попавшим во второй тур, отказаться от попыток обжаловать результаты выборов, поскольку это может сказаться на качестве подготовки к повторному голосованию;

Кандидатам, которые примут участие в повторном голосовании, учесть проблемы, которые возникли во время голосования в «первом туре», обеспечить квалифицированное представительство в избирательных комиссиях и отказаться от сценариев незаконного влияния на избирательный процесс и искажение результатов выборов.

За голосованием и подсчетом голосов на выборах Президента Украины наблюдали 2 тысячи активистов КИУ, которые находились в статусе журналистов газеты «Точка зору». Наблюдение велось в 20 регионах Украины.

*** Комитет избирателей Украины – всеукраинская общественная организация, которая уже 15 лет осуществляет комплексный мониторинг избирательных кампаний в Украине на предмет соблюдения участниками избирательного процесса украинского законодательства и международных стандартов демократических выборов.