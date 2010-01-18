Главное на 18 января (день)

Президентские выборы

По состоянию на 12.40 Центральная избирательная комиссия обработала 90,03% протоколов участковых избирательных комиссий: Виктор ЯНУКОВИЧ получил 35,39% голосов избирателей, Юлия ТИМОШЕНКО – 24,97%.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие данные обнародованы на мониторах в ЦИК.

Следующими за этими двумя кандидатами идут: Сергей ТИГИПКО – 13,07%, Арсений ЯЦЕНЮК – 6,98%, Виктор ЮЩЕНКО – 5,42%, Петр СИМОНЕНКО – 3,54%, Владимир ЛИТВИН – 2,33%, Олег ТЯГНИБОК – 1,45%, Анатолий ГРИЦЕНКО – 1,21%, Инна БОГОСЛОВСКАЯ – 0,42%. Не поддержали ни одного из кандидатов в президенты 2,21% избирателей.

Финансы

Сегодня в США празднуют День Мартина Лютера Кинга, в связи с чем торги по американской валюте возможны только валютированием ТОМ. На межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США на ТОМ’е открылись котировками 8,0140/8,0480, а к 12:00 цены выросли до 8,0670/8,0915 грн./долл.

С начала года на межбанковском валютном рынке курс гривни снизился на 0,7% – до 8,0480 грн./долл.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, курс продажи наличных долларов коммерческими банками Украины с начала года снизился на 0,95% – до 8,1242 грн./долл.

«В первые рабочие дни 2010 года наблюдалось превышение валютных поступлений от экспортных операций над платежами по импортным контрактам. Однако активизация расчетов украинских резидентов по их внешними долговым обязательствам имела более весомое влияние на курсовую динамику гривни, что привело к повышению рыночных котировок доллара США», – отмечает в своем сообщении Нацбанк.

По данным НБУ, официальный курс гривни с начала января снизился относительно основных иностранных валют: к доллару США – на 0,22%, до 8,0024 грн./долл, к

евро – на 1,25%, до 11,5923 грн./евро, к российскому рублю – на 2,99%, до 2,7191 грн./10 рублей.

Нацбанк напоминает, что в начале января он поддержал платежи НАК «Нафтогаз Украины» по внешним контрактам. Также в январе 2010 года Нацбанк провел два целевых аукциона по удовлетворению потребностей клиентов банков – физических лиц для погашения ими задолженности по валютным кредитами, на которых было продано 6,1 млн. долларов и 0,9 млн. швейцарских франков.

Министерство финансов Украины завтра проведет размещение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом говорится в сообщении Минфина, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно сообщению, к размещению будут предложены бумаги со сроком погашения 14 июля 2010 года, 5 октября 2010 года и 31 октября 2012 года. Номинал облигаций – 1 тыс. грн.

Промышленность

Предприятия горно-металлургического и химического комплекса в январе-марте 2010 года не будут платить сбор в виде целевой надбавки к тарифу на природный газ.

Соответствующее Постановление Кабинета министров Украины №1425 от 23 декабря 2009 года о продлении льгот для металлургов и химиков на первый квартал 2010 года обнародовано на сайте Верховной Рады.

В то же время, согласно Постановлению, условием нулевого газового сбора и получения предприятиями ГМК и химпрома электроэнергии по льготным тарифам является 100%-ная оплата за природный газ и электроэнергию.

Напомним, последний раз нулевой газовый сбор для более чем 80 предприятий этих отраслей устанавливался на период с октября 2008 года по март 2009 года. Затем Кабмин в апреле 2009 года принял постановление о 2%-ном газовом сборе для промпредприятий, сделав исключение лишь для нескольких химических предприятий, использующих природный газ в качестве сырья.

Осенью 2008 года Кабмин и представители предприятий ГМК и химпрома подписали меморандум о взаимопонимании с целью нормализации ситуации в отраслях, в частности, стабилизации цен на их продукцию, сохранения рабочих мест, зарплаты и соцгарантий, а также развития внутреннего рынка.

В рамках меморандума Кабмин постановлением №925 от 14 октября 2008 года ввел мораторий на повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки для горно-металлургических и химических предприятий, а также предложил Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики приостановить с 1 ноября 2008 года для них повышение цен на электроэнергию. Первоначально постановление было принято на период до 1 января 2009 года, а затем еще четырежды продлевалось.

США утрачивают лидирующие позиции в мире в сфере научно-технических исследований. Такой вывод содержится в докладе, подготовленном Национальным научным советом страны. Как отмечает ИТАР-ТАСС, по закону подобные оценки представляются администрации и конгрессу США раз в два года.

Помощник директора Управления научно-технической политики Белого дома Кей Коидзуми считает, что по своему значению новый документ - своего рода отчет "о положении страны" в области науки, техники, инженерии и математики. "Данные начинают отражать тревожную картину, - заявил он на презентации доклада. - Доминирование США серьезно ослаблено".

Согласно американским оценкам, дело прежде всего в том, что конкуренты опережают США по масштабам вложений в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы /НИОКР/. Если в Америке такие расходы растут в последние 10 лет в среднем на 5-6 проц в год, то в ряде стран Азии темпы роста вдвое, втрое, а порой и в четыре раза выше. В результате в процентах от ВВП США сейчас отстают по размерам вложений в НИОКР не только от Японии, но и от Южной Кореи, вырвавшейся в мировые лидеры.

Еще один ключевой показатель, на который обратили внимание составители доклада, - публикация отчетов о новых научно-технических исследованиях. США остаются мировым лидером в этой сфере, но им наступают на пятки другие страны, прежде всего Китай. Сейчас на долю КНР приходится 8 проц таких публикаций против всего 2 проц в 1995 г.

Наконец, и в области патентной защиты авторских прав на изобретения и открытия в США к таким традиционным лидерам, как сама Америка, ЕС и Япония в последнее время все чаще присоединяются Тайвань и Южная Корея.

(УНИАН)