ЦИК обработала 91,16% протоколов

По последним данным, которые поступают в ЦИК, обработано 91,16% протоколов участковых избирательных комиссий, по результатам которых Виктор ЯНУКОВИЧ получил 35,34% голосов избирателей, Юлия ТИМОШЕНКО – 24,97%.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие данные обнародованы на мониторах ЦИК.

Следующими за этими двумя кандидатами идут: Сергей ТИГИПКО – 13,05%, Арсений ЯЦЕНЮК – 6,98%, Виктор ЮЩЕНКО – 5,48%, Петр СИМОНЕНКО – 3,54%, Владимир ЛИТВИН – 2,33%, Олег ТЯГНИБОК – 1,45%, Анатолий ГРИЦЕНКО – 1,21%, Инна БОГОСЛОВСКАЯ – 0,42%.

Не поддержали ни одного из кандидатов 2,21% избирателей.