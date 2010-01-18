ЦИК обработала 94,48% протоколов

По последним данным, поступающим в Центральную избирательную комиссию, обработано 94,48% протоколов участковых избирательных комиссий, по результатам которых Виктор ЯНУКОВИЧ получил 35,43% голосов избирателей, Юлия ТИМОШЕНКО – 24,94%.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие данные обнародованы на мониторах ЦИК.

Далее за этими двумя кандидатами следуют: Сергей ТИГИПКО – 13,01%, Арсений ЯЦЕНЮК – 6,96%, Виктор ЮЩЕНКО – 5,5%, Петр СИМОНЕНКО – 3,54%, Владимир ЛИТВИН – 2,32%, Олег ТЯГНИБОК – 1,45%, Анатолий ГРИЦЕНКО – 1,2%, Инна БОГОСЛОВСКАЯ – 0,42%.

Не поддержали ни одного из кандидатов 2,2% избирателей.