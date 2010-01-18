Турчинов: Разрыв между Януковичем и Тимошенко - не более 4%

Руководитель центрального избирательного штаба кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что, по результатам параллельного подсчета голосов, который проводили представители БЮТ, разрыв между Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и Ю.ТИМОШЕНКО составляет не более 4%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

«Мы уже имеем результат, который свидетельствует о том, что во время первого тура выборов 32,1% получил В.ЯНУКОВИЧ, 27,7% - Ю.ТИМОШЕНКО, 12,9% - Сергей ТИГИПКО, 6,9% - Арсений ЯЦЕНЮК и 5,4% - Виктор ЮЩЕНКО», - сообщил А.ТУРЧИНОВ.