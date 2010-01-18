Граждане Украины в Эстонии за Януковича

Граждане Украины, проживающие в Эстонии, на прошедших 17 января президентских выборах проголосовали за Виктора ЯНУКОВИЧА, который получил более 70% их голосов. Об этом сообщило в понедельник Посольство Украины в Таллине, передает РИА «Новости».

За В.ЯНУКОВИЧА отдали свои голоса 1052 избирателей из 1496 граждан Украины, принявших участие в голосовании, что составило 70,32%. На втором месте оказалась нынешний премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, которая получила 137 голосов (9,16%). Третье место занял лидер партии "Сильная Украина" Сергей ТИГИПКО, набравший 113 голосов (7,55%). Нынешний Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО получил 54 голоса (3,6%).

На прошлых президентских выборах в 2004 году более 70% голосовавших в Эстонии граждан Украины также отдали свои голоса В.ЯНУКОВИЧУ, нынешний Президент В.ЮЩЕНКО получил тогда чуть более 20% голосов.

Явка избирателей в Эстонии на нынешних выборах была более чем на 20% выше, чем на выборах в 2004 году.

В Эстонии проживают 4143 граждан Украины, имеющих право голоса.

По данным ЦИК Украины, после подсчета 95,18% протоколов В.ЯНУКОВИЧ набирает 35,42% голосов, Ю.ТИМОШЕНКО - 24,95%.