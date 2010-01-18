Во 2-м туре Янукович наберет на 15-17% больше

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Киев. 18 января. УНИАН. В Партии регионов прогнозируют, что во втором туре президентских выборов Виктор ЯНУКОВИЧ наберет на 15-17% голосов больше, чем Юлия ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ сегодня на брифинге в Киеве.

«Если мы говорим о социологии, то ни один из экспертов не дает нам меньше, чем достигнутый результат в первом туре», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

Он добавил, что в общих цифрах это преимущество составляет 15-17%.

«У нас нет сомнений в правильности выбора украинцев и в результате», - подчеркнул народный депутат.

Б.КОЛЕСНИКОВ также высказал мнение, что социологи, проводившие Национальный экзит-пол, результаты которого значительно отличаются от данных других экзит-полов, а также от имеющихся результатов подсчета голосов, значительно подорвали свою репутацию и профессиональный имидж.

«Нельзя продавать осетрину второй свежести, причем на мировом рынке», - отметил Б.КОЛЕСНИКОВ, добавив, что «такое блюдо приготовила украинцам действующая власть».