Взрыв в больнице Луганска произошел из-за халатности техработников

Взрыв в луганской городской больнице №7 произошел из-за халатности при транспортировке кислородного баллона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Луганске заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО после заседания специальной правительственной комиссии по расследованию причин и ликвидации последствий взрыва.

Она подчеркнула, что эта причина взрыва была установлена в ходе заседания комиссии.

«Взрыв произошел вследствие халатного отношения при транспортировке баллонов с кислородом для реанимационного отделения больницы №7. Транспортировку этих баллонов проводили технические сотрудники… Причиной (взрыва) стала просто халатность и непрофессионализм при транспортировке», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, взрыв произошел сегодня около 9.00 в пятиэтажном здании луганской городской больницы № 7 в отделении реанимации. В результате взрыва погибли три человека.

На территории больницы работают спецтехника, спасатели и психологи МЧС, представители правоохранительных органов и других экстренных служб.

Из аварийного здания проведена эвакуация больных в другие лечебные учреждения.

В места, где под завалами больницы могут находиться люди, подается тепло и свет для того, чтобы пострадавшие не замерзали, поскольку на данный момент в Луганске мороз превышает десять градусов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге после заседания специальной комиссии по установлению причин и ликвидации последствий взрыва в больнице № 7 г. Луганска заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что на данный момент основная задача комиссии заключается в том, чтобы обеспечить качественные спасательные работы и проанализировать, насколько качественно эти работы были выполнены до сих пор.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА будет находиться в Луганске до окончания спасательных работ. Также в город из Киева прибыла специальная группа спасателей МЧС. «Под завалы подано тепло там, где возможно, подан свет для того, чтобы можно было сберечь жизнь людей, которые находятся под завалами, и не допустить их замерзания», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что в Луганске на данный момент находится в два раза больше специалистов, чем необходимо для разборки завалов. «То есть, у нас есть запас людей, и они работают с высокой степенью эффективности. Вся необходимая строительная и другая техника подведена вовремя, и завалы разбираются с максимально возможной эффективностью», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что, по последним данным, под завалами может находиться до восьми человек. Работы по их спасению осложнены тем, что здание больницы после взрыва оказалось практически в аварийном состоянии. «Очень аварийное состояние, и в любое время может обрушиться стена. Однако все работы, несмотря на это, выполняются в максимально энергичном режиме», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она еще раз подчеркнула, что перед спасателями поставлена задача разобрать завалы в ближайшие часы.

Как сообщал УНИАН, взрыв произошел сегодня около 9.00 в пятиэтажном здании луганской городской больницы № 7 в отделении реанимации. В результате взрыва погибли три человека.