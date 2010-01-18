«Астелит» заблокировал рассылку SMS политического контекста

Оператор мобильной связи «Астелит» заблокировал рассылку SMS-сообщений политического контекста на своей сети. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что 15 января в украинских СМИ появилась информация о том, что кандидат на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО подал в суд на компанию «Астелит» из-за рассылки SMS-сообщений с политическим контекстом.

В компании «Астелит» сообщили, что «крайне удивлены фактом подобной рассылки, поскольку во всех наших политиках, правилах и контрактах очень четко прописан строгий запрет на SMS-рассылки политического содержания». Тем не менее, как отмечается в сообщении, «факт действительно имел место» по причине того, что один из корпоративных абонентов воспользовался услугой «Массовые SMS».

При этом, по данным пресс-службы, «он грубо нарушил не только правила пользования данной услугой, но и условия договора», согласно которому эта услуга предоставляется. Компания «Астелит» по этому факту приняла ряд незамедлительных мер: заблокировала рассылку, а также уведомила корпоративного абонента о нарушении им условий договора. Компания также намерена взыскать штрафные санкции с этого абонента.

«Мы со своей стороны нацелены применить к абоненту строгие санкции за подобные действия во избежание их повторения в будущем», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, С.ТИГИПКО обратился в Соломенский районный суд города Киева с иском к компании "Астелит" о защите чести, достоинства и деловой репутации в связи с распространением через рассылку SMS-сообщений недостоверной информации, которая компрометирует его. Иск был подан 13 января после факта рассылки текстовых сообщений, которые содержат недостоверную информацию в отношении С.ТИГИПКО.

Национальный оператор мобильной связи life:) – обслуживал более 12 миллионов абонентов по состоянию на третий квартал 2009 года. Сеть life:) обеспечивает покрытие территории, на которой проживает 94,8% населения страны.