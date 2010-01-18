Граждан Грузии сегодня отправят домой двумя чартерами

Сегодня граждане Грузии, которых Центральная избирательная комиссия не зарегистрировала наблюдателями на выборах Президента Украины, возвращаются домой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель главы Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, на сегодняшний день на 18 и 20 часов заказаны два чартерных авиарейса по маршруту «Донецк-Тбилиси», которыми грузинские граждане вылетят с Украины.

Б.КОЛЕСНИКОВ также опроверг сообщение некоторых украинских политиков о том, что 300 человек из состава грузинской делегации являются сотрудниками Центральной избирательной комиссии своей страны, а поэтому имеют высокий профессиональный уровень для выполнения обязанностей наблюдателей.

Народный депутат заявил, что в составе ЦИК Грузии лишь 13 членов и 89 сотрудников.

«Или они клонируют их, или это ложь», - отметил Б.КОЛЕСНИКОВ.

Справка УНИАН. 11 января ЦВК отказала в регистрации 2011 официальным международным наблюдателям от Грузии, мотивируя решение неправильным оформлением наблюдателями документов.

13 января Киевский апелляционный административный суд признал противоправными действия Центральной избирательной комиссии, которая отказала в регистрации наблюдателям от Грузии, и обязал ЦИК рассмотреть этот вопрос на ближайшем заседании.

После этого Высший административный суд Украины принял решения, которым рекомендовал Центральной избирательной комиссии рассмотреть вопрос о регистрации грузинских наблюдателей на выборах Президента Украины.

17 января ЦВК не зарегистрировала официальных международных наблюдателей от Грузии на выборах Президента Украины.