КСУ разъяснил особенности отстранения от исполнения обязанностей

Конституционный суд Украины (КСУ) обнародовал принятое 12 января решение по конституционному обращению ООО «Международный финансово-правовой консалтинг» об официальном толковании ч.3 ст. 99 Гражданского кодекса Украины (ГКУ).

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе КСУ.

По информации пресс-службы, КСУ решил, что в аспекте конституционного обращения положения ч.3 ст. 99 ГКУ от 16 января 2003 г. "члены исполнительного органа могут быть в любое время отстранены от исполнения своих обязанностей" следует понимать как право компетентного (уполномоченного) органа общества в любое время и по любым основаниям отстранить лицо (лица) от исполнения обязанностей члена (членов) исполнительного органа при условии, если в учредительных документах общества не определены такие основания.

"Отстранение члена исполнительного органа общества от исполнения своих обязанностей, которое предусмотрено ч.3 ст. 99 ГКУ, не является отстранением работника от работы в понимании ст. 46 Кодекса законов о труде Украины", - говорится в сегодняшнем решении КСУ.