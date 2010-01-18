ЦИК обработала 97,42% протоколов

По последним данным, поступающим в Центральную избирательную комиссию, обработано 97,42% протоколов участковых избирательных комиссий, по результатам которых Виктор ЯНУКОВИЧ получил 35,33% голосов избирателей, Юлия ТИМОШЕНКО – 25,02%.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие данные обнародованы на мониторах ЦИК.

Далее за этими двумя кандидатами следуют: Сергей ТИГИПКО – 13%, Арсений ЯЦЕНЮК – 6,98%, Виктор ЮЩЕНКО – 5,51%, Петр СИМОНЕНКО – 3,54%, Владимир ЛИТВИН – 2,33%, Олег ТЯГНИБОК – 1,44%, Анатолий ГРИЦЕНКО – 1,2%, Инна БОГОСЛОВСКАЯ – 0,41%.

Не поддержали ни одного из кандидатов 2,2% избирателей.