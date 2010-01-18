Взрыв в больнице Луганска: трое погибших и пятеро пострадавших

В результате взрыва в луганской больнице погибли три и пострадали пять человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

По состоянию на 14.00, по информации Луганского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, в результате взрыва, который произошел в городской многопрофильной больнице №7, пострадали 9 человек. Из них три человека погибли, одному помощь оказывается амбулаторно, пять госпитализированы в областную больницу (4 - пациента, 1 - работник больницы).

Министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ и заместитель министра Владимир ЮРЧЕНКО, которые находятся на месте происшествия, приняли в участие в заседании Чрезвычайной правительственной комиссии под председательством премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

После ознакомления с ситуацией в больнице В.КНЯЗЕВИЧ обсудил с коллегами ход спасательных работ и план обеспечения медицинской помощью больных.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций со ссылкой на министра Владимира ШАНДРУ, который находится на месте взрыва, в аварийно-спасательных работах принимают участие 80 бойцов и 35 единиц техники МЧС.

Рядом с больницей спасатели установили пункты обогрева, и в завалы подается теплый воздух.

В пресс-службе МЧС напомнили, что сегодня около 09.00 в пятиэтажном здании луганской горбольницы №7, в отделении реанимации, по предварительным данным, взорвался кислородный баллон.

В результате взрыва произошло разрушение несущих конструкций перекрытия 5-го, 4-го, 3-го и 2-го этажей. На территории медзаведения работают спецтехника, спасатели и психологи МЧС, милиция и другие экстренные службы. Из аварийного здания проведена эвакуация больных в другие лечебные заведения.

По факту взрыва Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело.