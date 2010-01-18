Анонс на 19 января

- Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко осуществит рабочую поездку в Харьковскую область. Ю.Тимошенко планирует посетить государственное предприятие «Электроважмаш», где она встретится с трудовым коллективом, а также проведет совещание по вопросам развития энергетического машиностроения.

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10-00 - Конституционный Суд Украины обнародует принятое 12 января Решение по делу по конституционному представлению Президента Украины о соответствии Конституции Украины (конституционности) Постановления КМУ «Некоторые вопросы реализации военного имущества». Судья-докладчик по делу - Вячеслав Овчаренко (ул.. Жилянская, 14).

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Сразу после официального обнародования решения, Конституционный Суд Украины начнет в форме устного слушания рассмотрение дела по конституционному представлению 53 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины (конституционности) пунктов 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 Постановления КМУ «О мероприятиях по обеспечению выполнения Государственного бюджета Украины и местных бюджетов в 2010 году». Судья-докладчик по делу - Виктор Шишкин (там же).

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10-00 - Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины (ул.. Грушевского, 5, сессионный зал). Вход по карточкам аккредитации.

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14-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Презентация программы РОС «Банк Времени»: обмен продукцией и услугами без денег – реальный шаг к развитию регионов Украины." Будет презентован социальный проект Региональной Обменной Системы «Банк Времени»: антикризисная программа, позволившая организовать обмен продукцией и услугами для предпринимателей и граждан без денег. Это мощное, инновационное дополнение национальной экономике, адаптированное к потребностям на местном уровне и рынке, что в сегодняшних условиях является реальным шагом к стабильному развитию регионов. Участники: президент ОО «Гуманитарный центр» Андрей Кривонос, вице-президент «Гуманитарного центра», председатель совета РОС «Банк Времени» Дмитрий Письмак, координатор Молодежного Ресурсного Центра Украины Руслан Синельников (ул. Крещатик, 4 конференц-зал).