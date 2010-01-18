В Луганске в результате взрыва в больнице погибло 5 человек

Спасатели достали из-под завалов разрушенного взрывом здания Луганской городской больницы № 7 тела еще 4 людей. Ранее сообщалось о трех погибших.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Луганской облгосадминистрации.

Таким образом, количество жертв взрыва увеличилось до семи человек.

По информации отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций Луганского городского совета, на данный момент спасателям удалось достать из-под завалов женщину. Она госпитализирована.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 09.00 в пятиэтажном здании Луганской горбольницы № 7, в отделении реанимации, по предварительным данным, взорвался кислородный баллон.

В результате взрыва произошло разрушение несущих конструкций перекрытий 5, 4, 3 и 2-го этажей. На территории медучреждения работают спецтехника, а также спасатели и психологи МЧС, представители правоохранительных органов и других экстренных служб. Из аварийного здания проведена эвакуация больных в другие лечебные учреждения.

На месте взрыва в аварийно-спасательных работах принимают участие 80 бойцов, также задействованы 35 единиц техники МЧС.

По факту взрыва Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело.