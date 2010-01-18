Главное на 18 января (вечер)

Хроника дня ***

Выборы: Янукович получил 35,39%, Тимошенко– 25,01%. ЦИК обработала 98,61% протоколов

По последним данным, которые поступают в Центральную избирательную комиссию, обработано 98,61% протоколов участковых избирательных комиссий, по результатам которых Виктор ЯНУКОВИЧ получил 35,39% голосов избирателей, Юлия ТИМОШЕНКО – 25,01%.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие данные обнародованы на мониторах ЦИК.

Следующими за этими двумя кандидатами идут: Сергей ТИГИПКО – 13,02%, Арсений ЯЦЕНЮК – 6,97%, Виктор ЮЩЕНКО – 5,49%, Петр СИМОНЕНКО – 3,55%, Владимир ЛИТВИН – 2,34%, Олег ТЯГНИБОК – 1,44%, Анатолий ГРИЦЕНКО – 1,2%, Инна БОГОСЛОВСКАЯ – 0,41%.

Не поддержали ни одного из кандидатов 2,2% избирателей.

Макропоказатели: В Украине в декабре 2009 г. рост промпроизводства составил 7,4%, в январе-декабре – спад 21,9% – Госкомстат

В Украине рост промышленного производства в декабре 2009 года, по сравнению с декабрем 2008 года, составил 7,4%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины (указывается, что в будущем возможно уточнение обнародованных данных).

По данным Госкомстата, в январе-декабре 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, спад промпроизводства составил 21,9%.

В декабре против ноября 2009 г. зафиксирован рост на уровне 2,6%.

Согласно сообщению, рост объемов промпроизводства в декабре 2009 г. против декабря 2008 г. по отраслям составил: в добывающей промышленности – 4,5% (в январе-декабре 2009 г. против января-декабря 2008 г. – спад 10,7%), в том числе, в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, – рост 35,1% (спад 17,4%), в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – спад 9,8% (спад 5,7%).

В обрабатывающей промышленности рост объемов производства в декабре 2009 г., по сравнению с декабрем-2008, составил 8% (спад 26,6%), в том числе, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий зафиксирован рост на уровне 1,4% (спад 6,1%).

В легкой промышленности зафиксировано падение объемов производства на уровне 8,5% (спад 25,9%), в том числе, в текстильной промышленности и производстве одежды, меха и изделий из него – 9,6% (спад 28,1%), в производстве кожи, изделий из нее – 4,1% (спад 16%).

В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, рост производства в декабре 2009 г. против декабря-2008 составил 22,1% (спад 24,9%), в целлюлозно-бумажной промышленности, издательском деле – спад 4,2% (спад 18,8%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки зафиксирован рост – 13,1% (спад 3,4%).

В химической и нефтехимической промышленности зафиксирован рост объемов производства на 17,4% (спад 23,2%), в том числе, в химическом производстве – 18,6% (спад 22,8%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 13,6% (спад 24,3%), в производстве других неметаллических минеральных изделий (стройматериалов, стеклоизделий) – спад 9,2% (спад 38,4%).

В декабре 2009 г. в металлургии и производстве готовых металлических изделий, по сравнению с декабрем 2008 года, рост производства составил 27,3% (спад 26,6%), в машиностроении зафиксирован спад на уровне 2,5% (спад 45,1%), в частности в производстве машин и оборудования – спад 7,5% (спад 37,6%), в производстве электрического, электронного и оптического оборудования – рост 7,3% (спад 28,8%), в производстве транспортного оборудования – спад 3,2% (спад 58%). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован рост на уровне 8,2% (спад 11,1%).

Справка УНИАН. В Украине спад промышленного производства в декабре 2008 года по сравнению с декабрем 2007 года составил 26,6%, в январе-декабре 2008 года против аналогичного периода 2007 года зафиксирован спад на уровне 3,1%.

Спад промышленного производства за год к предыдущему году до этого в последний раз фиксировался 10 лет назад – в 1998 году спад составил 1% против 1997 года.

Наиболее глубокий спад годового промпроизводства в независимой Украине был зафиксирован в 1994 г. – 27,3% против предыдущего года.

На протяжении 1999-2007 годов в Украине фиксировался только рост годового промпроизводства. Самый существенный рост промпроизводства за последние 18 лет зафиксирован в 2003 году – 15,8% против предыдущего года.

По данным Госкомстата, с момента объявления независимости Украины индексы промпроизводства (в процентах к предыдущему году) демонстрировали следующую динамику: 1991 г. – 95,2%; 1992 г. – 73,6%; 1993 г. – 92%; 1994 г. – 72,7%; 1995 г. – 88%; 1996 г. – 94,9%; 1997 г. – 99,7%; 1998 г. – 99%; 1999 г. – 104%; 2000 г. – 113,2%; 2001 г. – 114,2%; 2002 г. – 107%; 2003 г. – 115,8%; 2004 г. – 112,5%; 2005 г. – 103,1%; 2006 г. – 106,2%; 2007 г. – 110,2%; 2008 г. – 96,9%.

Финансы: НБУ сегодня на межбанке будет покупать доллары по 7,99 грн., продавать - по 8,01 грн.

Национальный банк Украины сегодня на межбанке будет покупать доллары по 7,99 грн. и продавать по 8,01 грн. за 1 доллар.

Об этом говорится в телеграмме НБУ, текстом которой располагает УНИАН.

Как сообщал УНИАН, по данным НБУ, с начала января т.г. на межбанковском валютном рынке курс гривни снизился на 0,7% – до 8,0480 грн./долл., курс продажи наличных долларов коммерческими банками Украины с начала года снизился на 0,95% – до 8,1242 грн./долл.

Официальный курс гривни за указанный период снизился относительно основных иностранных валют: к доллару США – на 0,22%, до 8,0024 грн./долл., к евро – на 1,25%, до 11,5923 грн./евро, к российскому рублю – на 2,99%, до 2,7191 грн./10 рублей.

Межбанк: доллар и евро без изменений

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись на ТОМ’е следующими котировками – 8,0140/8,0480, к 12:00 цены выросли до 8,0670/8,0915. К закрытию торгов ценовые уровни остались без изменений.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2705/0,2717, к 12:00 цены поднялись до 0,2720/0,2732. К закрытию цены не изменились.

В России курс доллар-рубль также на ТОМ’е повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,5858 (+0,0398).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4335/1,4390.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,5190/11,5710, к 12:00 цены ушли вверх - 11,5925/11,6190. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH остались на том же уровне.

ТЭК: „Сарматия” увеличит уставный капитал на 1,8 млн. долл. – до 5 млн. долл.

Акционеры международной трубопроводной компании «Сарматия» на заседании 20 января планируют увеличить уставный фонд компании на 1,8 млн. долл. - до 5 млн. долл. США (по текущему курсу 2,8 злотых за долл.).

Как сообщил корреспонденту УНИАН в Польше генеральный директор «Сарматии» Сергей СКРИПКА, увеличение уставного фонда необходимо для получения средств Еврокомиссии на реализацию проекта Евроазийского нефтетранспортного коридора.

Он отметил, что компания для получения средств ЕК должна провести ряд работ, на которые необходимо дополнительное финансирование. В частности, предусмотрена детализация технико-экономического обоснования строительства трубопровода от украинско-польськой границы к Плоцку, который должен стать частью ЕАНТК на базе украинского нефтепровода «Одесса-Броды».

Кроме того, «Сарматия» должна подготовить рапорт о влиянии строительства трубопровода в Польше на экологическую ситуацию, определить трассу прохождения трубы, получить соответствующие разрешения от экологов.

Как сообщал УНИАН, в августе 2009 года Польша оставила проект ЕАНТК на базе «Одесса-Броды-Плоцк» в списке приоритетных, которые могут рассчитывать на дофинансирование со стороны Евросоюза.

ЕС может выделить на строительство трубопровода и техническую поддержку проекта около 110 млн. евро, что составляет около 25% стоимости строительства трубопровода через польскую территорию.

Остальные средства «Сарматия» планирует привлечь от европейских финансовых институтов и частных инвесторов.

Справка УНИАН. Национальные нефтетранспортные компании Украины и Польши - «Укртранснафта» и PERN Przyjazn – создали компанию «Сарматия» летом 2004 года для получения помощи со стороны Еврокомиссии в размере 2 млн. евро на подготоку ТЭО проекта «Одесса-Броды-Плоцк».

«Укрнафта» в 2009 году сократила добычу нефти на 7,6% – до 2,8 млн. тонн

Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания ОАО «Укрнафта», по оперативным данным, в 2009 году сократила объемы добычи нефти и газового конденсата на 7,6%, по сравнению с 2008 годом, до 2 млн. 825,6 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

В то же время, в 2009 году «Укрнафта» сократила объемы добычи газа на 6,9%, по сравнению с 2008 годом, до 2 млрд. 947,2 млн. куб. м.

Справка УНИАН. ОАО «Укрнафта» – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.

50%+1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует группа «Приват».

В 2008 году «Укрнафта» сократила добычу нефти и газового конденсата на 3,3%, или 103,9 тыс. тонн, по сравнению с 2007 годом, до 3 млн. 57,2 тыс. тонн.

Производство бензина в Украине в 2009 г. увеличилось на 0,8%, дизельного топлива – на 6,8%

Украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в 2009 году увеличили производство автомобильного бензина на 0,8%, по сравнению с 2008 годом, - до 3,257 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению Госкомстата, производство дизельного топлива в Украине в 2009 году увеличилось на 6,8%, по сравнению с 2008 годом, - до 3,909 млн. тонн.

Производство топочного мазута в Украине в 2009 году увеличилось на 5,6%, по сравнению с 2008 годом, - до 2,569 млн. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году, по информации Госкомстата, украинские НПЗ сократили производство автомобильного бензина на 22,3%, по сравнению с 2007 годом, - до 3,232 млн. тонн. Производство дизельного топлива в Украине в 2008 году сократилось на 12,0%, по сравнению с 2007 годом, - до 3,651 млн. тонн, а производство топочного мазута в Украине в 2008 году сократилось на 29,7% – до 2,422 млн. тонн.

Справка УНИАН. В Украине работают шесть нефтеперерабатывающих заводов, общей мощностью переработки 51,11 млн. тонн нефти в год. Три НПЗ, включая Одесский НПЗ («ЛУКОЙЛ»), Лисичанский (ТНК-ВР) и Кременчугский («Нафтогаз Украины»), по данным Антимонопольного комитета Украины, контролируют 66% украинского рынка бензинов и 51% рынка дизельного топлива.

Цены на нефть в понедельник подскочили выше $78 за баррель, закрыв тем самым период падения продолжительностью в пять дней, чему поспособствовало ослабление доллара по отношению к корзине валют, однако, опасения относительно перспектив спроса на энергоресурсы и восстановления экономики оказывали давление на рынок.

Фьючерсы на легкую американскую нефть февральской поставки к 14.55 МСК прибавили в цене 64 цента до $78,64 за баррель, ранее в сессии достигнув минимальной за три недели внутридневной отметки в $77,29.

Цены на лондонский Brent прибавили 43 центов до $77,54.

Рынки США были закрыты в понедельник в связи с праздником, и объемы торгов были относительно небольшими, сообщили трейдеры, предположив, что подъем в ценах может быть кратковременным.

Сейчас цены на нефть практически на 50 процентов ниже своего исторического максимума в $147 за баррель, достигнутого в июле 2008.

Международное энергетическое агентство (IEA) сообщило в понедельник, что прекращение мер стимулирования экономики во всем мире представляет угрозу для скромного роста спроса на нефть в этом году.

Холода в основных странах-потребителях нефти не слишком повлияли на увеличение спроса, сообщило в пятницу IEA в отчете, согласно которому, прогноз роста мирового спроса снижен на 20.000 баррелей в день. сообщает Рейтер.

Автопром: Производство легковых авто в Украине в 2009 году сократилось на 83,6%

Производство легковых автомобилей в Украине в 2009 году сократилось на 83,6%, по сравнению с 2008 годом, до 65,7 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным комитета, производство автобусов в Украине в 2009 году сократилось на 85,4%, по сравнению с 2008 годом, до 1473 штук, а производство грузовых автомобилей сократилось на 78,8% – до 2499 штук.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году, по данным Госкомстата, производство легковых автомобилей в Украине увеличилось на 5,6%, по сравнению с 2007 годом, до 402 тыс. штук. Производство автобусов в Украине в 2008 году увеличилось на 10,5%, по сравнению с 2007 годом, до 10042 штук.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются Корпорация «УкрАВТО» (ЗАО «ЗАЗ»), Корпорация «Богдан» (ОАО «ЛуАЗ» и ОАО «Черкасский автобус»), ЗАО «Еврокар», Корпорация «АИС» (ООО «КрАСЗ») и др.

ЧП: В Луганске в результате взрыва в больнице погибло 5 человек - данные МЧС

Спасатели достали из-под завалов разрушенного взрывом здания Луганской городской больницы № 7 тела еще 4 людей. Ранее сообщалось о трех погибших.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Луганской облгосадминистрации.

Таким образом, количество жертв взрыва увеличилось до семи человек.

По информации отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций Луганского городского совета, на данный момент спасателям удалось достать из-под завалов женщину. Она госпитализирована.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 09.00 в пятиэтажном здании Луганской горбольницы № 7, в отделении реанимации, по предварительным данным, взорвался кислородный баллон.

В результате взрыва произошло разрушение несущих конструкций перекрытий 5, 4, 3 и 2-го этажей. На территории медучреждения работают спецтехника, а также спасатели и психологи МЧС, представители правоохранительных органов и других экстренных служб. Из аварийного здания проведена эвакуация больных в другие лечебные учреждения.

На месте взрыва в аварийно-спасательных работах принимают участие 80 бойцов, также задействованы 35 единиц техники МЧС.

По факту взрыва Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело.

Правительственная комиссия : взрыв в луганской городской больнице №7 произошел из-за халатности техработников

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Луганске заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО после заседания специальной правительственной комиссии по расследованию причин и ликвидации последствий взрыва.

Она подчеркнула, что эта причина взрыва была установлена в ходе заседания комиссии.

«Взрыв произошел вследствие халатного отношения при транспортировке баллонов с кислородом для реанимационного отделения больницы №7. Транспортировку этих баллонов проводили технические сотрудники… Причиной (взрыва) стала просто халатность и непрофессионализм при транспортировке», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, взрыв произошел сегодня около 9.00 в пятиэтажном здании луганской городской больницы № 7 в отделении реанимации. В результате взрыва погибли три человека.

На территории больницы работают спецтехника, спасатели и психологи МЧС, представители правоохранительных органов и других экстренных служб.

Из аварийного здания проведена эвакуация больных в другие лечебные учреждения.

В места, где под завалами больницы могут находиться люди, подается тепло и свет для того, чтобы пострадавшие не замерзали, поскольку на данный момент в Луганске мороз превышает десять градусов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге после заседания специальной комиссии по установлению причин и ликвидации последствий взрыва в больнице № 7 г. Луганска заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что на данный момент основная задача комиссии заключается в том, чтобы обеспечить качественные спасательные работы и проанализировать, насколько качественно эти работы были выполнены до сих пор.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА будет находиться в Луганске до окончания спасательных работ. Также в город из Киева прибыла специальная группа спасателей МЧС. «Под завалы подано тепло там, где возможно, подан свет для того, чтобы можно было сберечь жизнь людей, которые находятся под завалами, и не допустить их замерзания», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что в Луганске на данный момент находится в два раза больше специалистов, чем необходимо для разборки завалов. «То есть, у нас есть запас людей, и они работают с высокой степенью эффективности. Вся необходимая строительная и другая техника подведена вовремя, и завалы разбираются с максимально возможной эффективностью», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что, по последним данным, под завалами может находиться до восьми человек. Работы по их спасению осложнены тем, что здание больницы после взрыва оказалось практически в аварийном состоянии. «Очень аварийное состояние, и в любое время может обрушиться стена. Однако все работы, несмотря на это, выполняются в максимально энергичном режиме», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она еще раз подчеркнула, что перед спасателями поставлена задача разобрать завалы в ближайшие часы.

Как сообщал УНИАН, взрыв произошел сегодня около 9.00 в пятиэтажном здании луганской городской больницы № 7 в отделении реанимации. В результате взрыва погибли три человека.

Кабмин выделил 20 млн. грн. на спасательные работы в Луганске

Правительство Украины выделило 20 миллионов гривен на спасательные работы в Луганске, где утром прогремел взрыв в больнице, а также на закупку медоборудования для больницы и помощи семьям, которые потеряли родных, сообщила премьер Украины Юлия Тимошенко в Луганске, куда она прибыла в понедельник.

"Премьер-министр сообщила, что утром на внеочередном заседании правительство выделило необходимые финансовые ресурсы в размере 20 миллионов гривен для проведения спасательных и восстановительных работ, закупки медицинского оборудования, для больницы и помощи семьям, которые потеряли родных и близких", - сообщает пресс-служба правительства.

По данным МЧС Украины, в результате взрыва три человека погибли, еще трое спасены. На месте продолжаются поисково-спасательные работы.

Госгорпромнадзор проверит больницы, использующие баллоны с кислородом и азотом

Государственный комитет Украины по промышленной безопасности, охране труда и горному надзору направил распоряжение в территориальные управления с требованием срочно провести проверки лечебных учреждений, которые используют баллоны с продуктами деления воздуха (кислород, азот и пр.).

Комитет обратил особое внимание на обращение с баллонами с кислородом, сообщили УНИАН в Информационном центре Госгорпромнадзора.

Как напомнили в Госгорпромнадзоре, сегодня утром в больнице в Луганске произошел взрыв. По предварительным данным, причиной взрыва было неправильное обращение с баллоном с кислородом. К расследованию причин аварии привлечены специалисты Госгорпромнадзора, являющиеся экспертами в сфере сосудов, которые работают под давлением, и в сфере строительства.

В состав правительственной комиссии, которая будет расследовать причины взрыва в больнице, вошел представитель Госгорпромнадзора – заместитель председателя комитета Степан ДУНАС, который является экспертом в газовой отрасли.

Специалисты Госгорпромнадзора изучают документацию предприятий, которые наполняли и поставляли баллоны в эту больницу, проводят опрос свидетелей и пострадавших для выяснения обстоятельств взрыва.