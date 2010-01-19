Тимошенко обещает отдать Тигипко половину Кабмина

Кандидат на пост президента Юлия Тимошенко намерена вступить в переговоры с Сергеем Тигипко, занявшем в первом туре выборов президента третье место. Чтобы получить публичную поддержку и часть электората Тигипко, Тимошенко предложит ему пост премьер-министра, а в довесок квоту в 50% при формировании правительства. «На меньшее он (Тигипко. - «ДЕЛО») не согласится», - так, по словам источника «ДЕЛА», советовал Тимошенко ее ближайший соратник Александр Турчинов. Разговор между ними состоялся поздним вечером 17 февраля в гостинице «Хайят», где размещался предвыборный штаб Тимошенко. По словам свидетеля беседы, в ближайшие дни Турчинов намерен подготовить соглашение и направить его потенциальному партнеру.

Однако даже если Тимошенко удастся переманить на свою сторону Тигипко, это отнюдь не значит, что премьер-министру удастся понравиться его электорату.

Опрошенные «ДЕЛОМ» социологи сходятся во мнении, что на выбор населения серьезно повлияет географический фактор. Так, например электорат Сергея Тигипко (всего за него проголосовало свыше 3 млн. голосов) в Западной Украине отдаст предпочтение Тимошенко, а в Восточной Украине – Виктору Януковичу. «Все решится в центре, здесь развернется самая серьезная борьба», - уверен Николай Чурилов, генеральный директор Центра социологических и маркетинговых исследований Socis. С ним соглашается руководитель Фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина , которая отмечает, что на востоке Сергей Тигипко «отбирал» голоса у Виктора Януковича, а на западе – у Арсения Яценюка. Соответственно, и там, и там выбор населения с высокой вероятностью будет происходить по «цветному» принципу: между бело-голубым и оранжевым кандидатами.

Куда важнее электората Тигипко - способность Тимошенко продемонстрировать готовность к переменам. Премьер должна послать те месседжи, которые Тигипко использовал в ходе избирательной кампании.

Вместе с тем сразу же после оглашения результатов экзит-полов Тигипко, который, кстати, до выборов числился советником у Тимошенко, заявил о своем намерении соблюдать нейтралитет во втором туре президентской гонки. «Мой избиратель — умный человек. Такому человеку я советовать не буду, он сам определится. Никого я поддерживать не буду», — убеждал Тигипко. По его словам, основной задачей после завершения выборов президента станет подготовка его партии «Сильная Украина» к местным выборам в мае 2010 года.

Соратники Тигипко менее категоричны. Они утверждают, что их лидер взял паузу на 10-12 дней, чтобы обдумать все возможные варианты.

В штабе Тимошенко не скрывают своего разочарования заявлениями потенциального партнера. Народный депутат от БЮТа Сергей Мищенко признал, что в таких условиях должность премьера — это минимальная цена, которую нужно платить Тигипко за сотрудничество. «Ему сейчас нужно золотые горы обещать, иначе он и разговаривать не будет», — констатирует Мищенко.

В Партии регионов по-прежнему рассчитывают лишь на собственные силы. «Мы, конечно, дали нашему лидеру Януковичу карт-бланш на ведение переговоров со всеми, однако сосредоточимся на поездках кандидата и на общении с избирателями», — отметил один из руководителей партии Владимир Рыбак.

Первый вице-спикер Александр Лавринович (Партия регионов) утверждает, что его политсила готова рассматривать возможность приобщения кого-либо из кандидатов-аутсайдеров к команде нового президента, однако лишь после второго тура. «Партии Тигипко и Яценюка «Сильная Украина» и «Фронт перемен» — технологические проекты, а не сильные политические структуры, которые способны повлиять на выбор избирателя до второго тура», — уверен Лавринович.