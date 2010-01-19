ДАЙДЖЕСТ СМИ за 19 января

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Тимошенко обещает отдать Тигипко половину Кабмина», в котором пишет - Юлия Тимошенко намерена вступить в переговоры с Сергеем Тигипко, занявшем в первом туре выборов президента третье место. Чтобы получить публичную поддержку и часть электората Тигипко, Тимошенко предложит ему пост премьер-министра, а в довесок квоту в 50% при формировании правительства…

http://delo.ua/vlast/vybory/timoshenko-obecshaet-otdat-tigipko-polovinu-kabmina-136220/

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Также «Дело» в материале «Украинские инвестфонды не успевают за ростом фондового рынка» отвечает на вопрос, почему средняя доходность открытых инвестиционных фондов оказалась более чем в 4 раза меньше, чем рост украинских фондовых индексов…

http://delo.ua/dengi/fondovyj-rynok/ukrainskie-investfondy-ne-uspevajut-rostom-fondovogo-rynka-136212/

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«Дело» в материале «Аналитический обзор: К середине января цены на А-95 выросли до 7,80 грн. за литр» пишет - новогодние праздники прошли не без сюрпризов для участников нефтяного рынка: на Святки котировки резко рванули вверх, едва не достигнув максимума за 2009 год…

http://delo.ua/biznes/rynki/analiticheskij-obzor-k-seredine-ceny-na-a-95-do-7-grn.-litr-136211/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Дмитрий Фирташ возвращает утраченное» пишет – предприниматель Дмитрий Фирташ может вернуть потерянный весной контроль над венгерским газотрейдером Emfesz. Центральный суд Будапешта фактически аннулировал сделку о продаже Emfesz швейцарской Rosgas за $1. Теперь по требованию суда могут быть раскрыты бенефициары Rosgas…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1306656

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Спад в промышленных масштабах» пишет – спад объемов промышленного производства в Украине в 2009 году на 21,9% стал одним из наихудших показателей страны после распада СССР. Сохранение мирового спроса на продукцию украинской металлургии и машиностроения может обеспечить в 2010 году рост промышленности почти на 10%, говорят эксперты. Но достичь докризисного уровня производства удастся лишь в 2011 году…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1306631

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Издание «Экономические известия» в материале «Газ удешевили» пишет - Кабмин продлил нулевую надбавку на газ для химиков и металлургов до апреля. Льгота обойдется «Нафтогазу» примерно в 80 млн. грн. потерь, однако позволит поддержать операционную деятельность промпредприятий базовых отраслей в первом квартале…

http://eizvestia.com/markets/full/4188532

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Также «Экономические известия» в публикации «ИСД договаривается о реструктуризации» пишут - «Индустриальный союз Донбасса» начал переговоры о реструктуризации задолженности перед 40 банками. Среди них — Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). По мнению аналитиков, вероятность положительного решения этого вопроса связана с возможным вхождением в число акционеров корпорации российского Внешэкономбанка…

http://eizvestia.com/fin/full/4188526

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«Газета по-киевски» в материале «Неужели мы от Черновецкого избавимся?» пишет – БЮТ и Литвин зарегистрировали в Раде законопроекты «О назначении внеочередных выборов депутатов Киевского городского совета и Киевского городского головы». Между тем, Конституционный суд гарантировал Леониду Черновецкому мэрство без перевыборов до 2012 года…

http://mycityua.com/articles/city/2010/01/18/192812.html

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Издание «Сегодня» в публикации «В Киеве медики и спасатели будут летать» пишет - уже в этом году, как уверяют в мэрии, над городом будут кружить вертолеты! КГГА подобрала 17 участков, где построят взлетно-посадочные площадки для медиков и спасателей, которые будут прилетать за пострадавшими в крупных ДТП, при пожарах и других бедствиях…

http://www.segodnya.ua/news/14108066.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Цены на бензин продолжат рост. Россия и Беларусь помогут?» пишет - стоимость нефтепродуктов, скорее всего, будет расти. Один из факторов – рост цены барреля на мировых площадках. Не останется незамеченным и бензиновый конфликт России и Беларуси…

https://economics.unian.net/rus/detail/33231

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Москвичи снова покупают квартиры» пишет – на московские квартиры, похоже, возвращается спрос. Число сделок на вторичном рынке выросло в декабре на 72%. Покупатели разбирают дешевые квартиры…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/01/19/223167

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Издание «Известия» в публикации «Курица-оборотень» пишет – сегодня в Москве должны начаться российско-американские переговоры, связанные с запретом на импорт курятины, обработанной хлором. Это больно ударило по заокеанским фермерам, работающим по такой технологии. И, как выяснили "Известия", стало поводом для массового надувательства со стороны торговцев. Пройдясь по магазинам, корреспонденты издания обнаружили, что ушлые продавцы вовсю распродают американскую курятину под видом российской…

http://www.izvestia.ru/economic/article3137419/

(УНИАН)