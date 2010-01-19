В Луганске из-под завалов спасены 4 человека, изъяты тела 8 погибших

В Луганске, по состоянию на 07.00, в больнице №7, где произошел взрыв, из-под завалов спасены 4 человека, изъты тела 8 погибших, 7 из которых идентифицированы, судьба 8 человек остается неизвестной.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Работы по поиску и изъятию людей из-под завалов продолжаются в круглосуточном режиме, для чего привлечены ресурсы МЧС, коммунальных служб и строительных организаций.

Из аварийного здания больницы была проведена эвакуация больных в другие лечебные учреждения города.

Как сообщал УНИАН, 18 января в 08.52 в Луганске, в пятиэтажном здании городской больницы №7, на четвертом этаже, по предварительным данным, вследствие взрыва кислородного баллона, произошло разрушение несущих стен и междуэтажного перекрытия 5, 4, 3 и 2 этажей на площади около 50 квадратных метров. На момент взрыва в здании медучреждения находились 366 человек (261 больной и 105 лиц медперсонала).