ЦИК обработал 99,86% протоколов комиссий
10:31, 19 января 2010Разное
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Янукович - 35,35% голосов, Тимошенко – 25,03%
По последним данным, поступающим в Центральную избирательную комиссию, обработаны 99,86% протоколов участковых избирательных комиссий, по результатам которых Виктор ЯНУКОВИЧ получил 35,35% голосов избирателей, Юлия ТИМОШЕНКО, – 25,03%.
Соответствующая информация размещена на сайте ЦИК.
Следующими за этими двумя кандидатами идут: Сергей ТИГИПКО – 13,05%, Арсений ЯЦЕНЮК – 6,95%, Виктор ЮЩЕНКО – 5,45%, Петр СИМОНЕНКО – 3,55%, Владимир ЛИТВИН – 2,35%, Олег ТЯГНИБОК – 1,43%, Анатолий ГРИЦЕНКО – 1,2%, Инна БОГОСЛОВСКАЯ – 0,41%.
Не поддержали ни одного из кандидатов 2,2% избирателей.
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