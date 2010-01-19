ВР не будет рассматривать изменения в закон о выборах президента

Верховная Рада Украины отказалась включить в повестку дня проект закона о внесении изменений в закон о выборах Президента относительно недопущения искажения волеизъявления избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, за включение этого законопроекта в повестку дня проголосовали лишь 205 народных депутатов из 432, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, поддержали включение документа в повестку дня фракции БЮТ – 151 народный депутат, НУ-НС – 53 и один от Блока Литвина.

Фракции Партии регионов и КПУ не дали ни одного голоса.

Вопрос был вынесен на голосование по предложению фракции БЮТ, которая уже неоднократно настаивала на рассмотрении этого законопроекта.

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН направит в Центральную избирательную комиссию проект закона о внесении изменений в закон о выборах Президента для получения заключения.

«Я сейчас дам поручение срочно направить в ЦИК законопроект с тем, чтобы до конца дня они дали свое заключение», - сказал спикер.