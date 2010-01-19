Верховная Рада освободила Писаренко
От должности члена ЦИК
Верховная Рада приняла постановление об освобождении Анатолия ПИСАРЕНКО от должности члена Центральной избирательной комиссии.
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 240 из 437 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Данное решение связано с тем, что А.ПИСАРЕНКО достиг предельного возраста пребывания на государственной службе - 65 лет.
В.ЛИТВИН сообщил, что беседовал вчера с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО по поводу внесения кандидатуры на должность члена ЦИК. По словам В.ЛИТВИНА, В.ЮЩЕНКО сообщил, что уже подписал представление о назначении на должность члена ЦИК, но подаст его в парламент лишь после того, как будет принято решение об освобождении от должности А.ПИСАРЕНКО.
В.ЛИТВИН после принятия решения попросил соответствующие службы парламента обратиться к Президенту Украины относительно представления им кандидатуры в парламент, чтобы ВР смогла срочно принять решение о назначении члена ЦИК, кандидатура которого будет предложена главой государства.