ГЛАВНОЕ на 19 января (день)

Выборы

По состоянию на 12.30, Центральная избирательная комиссия еще не получила электронные версии протоколов о результатах голосования на выборах Президента Украины с 21 избирательного участка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель председателя ЦИК Андрей МАГЕРА.

По его словам, сейчас результаты голосования на выборах Президента Украины установлены по 99,93% протоколов.

В частности, ЦИК не получила данные из 16 избирательных комиссий по Украине и из 5 избирательных комиссий заграничного избирательного округа.

В Украине не предоставили информацию в ЦИК 7 избирательных участков из Кировоградской области, 3 – из Львовской области, 3 - из Сумской области, и 3 участка из Черкасской области.

Из-за границы не поступили данные о результатах голосования из Австрии, Грузии, Израиля, Германии и Португалии.

А.МАГЕРА выразил надежду, что вопрос подведения стопроцентных итогов результатов голосования по электронным протоколам будет закрыт в течение сегодняшнего дня.

Также он сообщил, что в ЦИК уже поступили 14 протоколов окружных избирательных комиссий с мокрыми печатями, в частности, из Киева, Днепропетровской, Черниговской и Херсонской областей. «Люди в пути, и мы ожидаем, что они в ближайшее время приедут», - сказал А.МАГЕРА.

Законодательство

Верховная Рада преодолела вето Президента Украины на Закон «О внесении изменений в пункты 14 и 15 разделу Х «Переходные положения» Земельного кодекса Украины» «относительно срока на продажу земельных участков).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 366 народных депутатов из 426, зарегистрированных в сессионном зале.

За данное решение проголосовали по 151 народному депутату из фракций БЮТ и Партии регионов, 16 народных депутатов из фракции НУ-НС, а также проголосовали в полном составе за данное решение фракции КПУ и Блок Литвина.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром парламент не смог преодолеть вето Президента Украины на закон продления моратория на продажу земли, поскольку из фракции БЮТ поддержали данное решение только 45 депутатов.

Позже заместитель председателя ВР Николай ТОМЕНКО предложил вернуться к рассмотрению данного вопроса, и парламент поддержал решение о преодолении вето на данный закон.

Данным законом предусмотрено продлить мораторий на продажу земель до 1 января 2012 года.

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Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг» относительно урегулирования порядка внесения изменений в договоры о предоставлении финансовых услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта в первом чтении проголосовали 365 народных депутатов из 430, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривается, что не только банкам, но и другим финансовым учреждениям будет запрещено в одностороннем порядке увеличивать процентную ставку и другие платежи по уже выданным кредитам.

Кроме того, законопроектом предусматривается запретить финансовым учреждениям требовать досрочного погашения неуплаченной части долга по кредиту и расторгать в одностороннем порядке заключенные кредитные договоры в случае несогласия заемщика и с предложением финансового учреждения увеличить процентную ставку, предусмотренную кредитным договором.

Соцполитика

Количество зарегистрированных безработных в целом по Украине на 1 января 2010 года составило 531,6 тыс. человек, что на 3,8%, или 19,4 тыс. человек, больше, чем на 1 декабря 2009 года (512,2 тыс. человек).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, уровень зарегистрированной безработицы в целом по Украине на 1 января 2010 года составил 1,9% от населения трудоспособного возраста, что соответствует показателю октября 2009 года.

Количество безработных, которые на 1 января т.г. получали пособие по безработице, увеличилось на 2% по сравнению с аналогичным показателем на 1 декабря 2009 года и составило 408,6 тыс. человек.

Средняя сумма пособия по безработице с начала года увеличилась на 51,14 грн. – до 655,56 грн. (на 1 декабря 2009 года – 650,97 грн.).

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В Украине на 10 рабочих мест претендует 82 человека.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

При этом, по данным Госкомстата, количество украинцев, состоящих на учете в Государственной службе занятости, с начала 2009 года уменьшилось на 41% – до 542,8 тыс. человек (на 1 января 2009 года – 930 тыс. человек), по сравнению с ноябрем – увеличилось на 1%.

На 1 января 2010 года потребность предприятий в работниках на замещение вакантных должностей составляла 65,8 тыс. человек (на 1 января 2009 года – 86,5 тыс. человек). В частности, в декабре 2009 года потребность предприятий в работниках сократилась на 9,6 тыс. человек.

Финансы

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,10 грн./долл., продают – по 8,15 грн./долл. Курс покупки/продажи незначительно понизился по сравнению с 18 января.

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,04-8,13 грн./долл., по продаже – в пределах 8,14-8,18 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,4% по сравнению с 18 января и сегодня составляет 11,66 грн./евро, продажи – понизился на 0,2%, до 11,82 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,49-11,72 грн./евро, по продаже – в пределах 11,76-11,88 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 18 января повысился на 0,7% и составляет в среднем 0,2671 грн./рубль, продажи – понизился на 0,5%, до 0,2746 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2600-0,2710 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2720-0,2820 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,09 грн./долл., продажи – 8,16 грн./долл. Курс покупки/продажи незначительно изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,04-8,12 грн./долл., по продаже – в пределах 8,14-8,18 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева также незначительно изменился по сравнению с 18 января и сегодня составляет 11,65/11,83 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,49-11,72 грн./евро, по продаже – в пределах 11,76-11,90 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 18 января повысился на 1,3% и сегодня составляет 0,2659 грн./рубль, продажи – понизился на 0,2%, до 0,2753 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2600-0,2710 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2720-0,2820 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укргазбанк»: доллар США – 8,07/8,15 грн., евро – 11,60/11,80 грн., рубль – 0,2700/0,2770 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,09/8,16 грн., евро – 11,60/11,95 грн., рубль – 0,2700/0,2800 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 8,08/8,155 грн., евро – 11,55/11,85 грн., рубль – 0,2680/0,2800 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 19 января, составляет: гривни к доллару США – 8,0012, к евро – 11,496924, к российскому рублю – 0,27191.

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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0815/8,1160, к 12:00 сузился спрэд 8,1025/8,1145 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2738/0,2750, а к 12:00 цены снизились до 0,2736/0,2744. В России курс доллар-рубль повысился, и к 12:00 установился на уровне 29,5500 (+0,0200).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,4396/1,4398, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 11,6355/11,6885, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 11,6460/11,6620.

Банки

Национальный банк Украины (НБУ) просит коммерческие банки предоставить информацию о судебных разбирательствах по поводу валютных кредитов.

Об этом говорится в телеграмме Нацбанка, текстом которой располагает УНИАН.

«Национальный банк Украины просит предоставить до 8 февраля 2010 г. Юридическому департаменту… информацию о количестве судебных дел за 2009 год по искам клиентов банков о признании недействительными договоров о предоставлении кредитов в иностранной валюте, а также о суммах таких кредитов…», - говорится в телеграмме.

Нацбанк просит разделить информацию по принятым в пользу банка делам, в ползу клиента и количество дел, которое еще в процессе рассмотрения.

Как сообщал УНИАН, в украинских судах было принято ряд решений, согласно которым заключенные с банками договоры на предоставление валютных кредитов признавались недействительными, так как единым средством платежа в Украине может быть только национальная денежная единица – гривня.

Высший Хозяйственный суд 18 ноября 2009 года отменил одно из вышеуказанных судебных постановлений о признании недействительным валютного кредитного договора.

Национальный банк Украины в своем письме от 7 декабря 2009 г., в связи с запросами банков относительно правомерности заключения кредитных договоров в иностранной валюте, разъяснил, что уполномоченные банки имеют право осуществлять операции по предоставлению кредитов в иностранной валюте на основании банковской лицензии и письменного разрешения на осуществление операций с валютными ценностями, а осуществление такого вида операции не нуждается в индивидуальном лицензировании.

ТЭК

Украина в 2009 году сократила экспорт электроэнергии на 49,2%, или на 3,867 млрд. кВт/ч, - до 4 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2008 годом.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и энергетики Украины.

Согласно сообщению, в частности, в 2009 году экспорт украинской электроэнергии в Венгрию сократился на 45,6% - до 1,171 млрд. кВт/ч, в Словакию - на 25,3% - до 1,373 млрд. кВт/ч, в Румынию - сократился на 51,6% - до 34,1 млн. кВт/ч.

Экспорт электроэнергии в Польшу, осуществлявшийся в прошлом году с большими перерывами, сократился на 74,1% - до 201,5 млн. кВт/ч.

После возобновления экспорта в Беларусь в июне 2009 года Украина проэкспортировала в данном направлении 1,213 млрд. кВт/ч электроэнергии.

Резкое падение объемов экспорта в 2009 году обусловлено отказом Молдовы от импорта украинской электроэнергии, а также падением в связи с экономическим кризисом спроса и цен на рынках Восточной Европы.

В целом, в декабре 2009 г. экспорт электроэнергии из Украины сократился на 48,3% - до 312,7 млн. кВт/ч, по сравнению с декабрем 2008 года.

В стоимостном отношении объемы экспорта украинской электроэнергии в 2009 году упали более чем вдвое - на 56,7%, или на 272,4 млн. долл., - до 208 млн. долл.

В том числе, выручка компании «Укринтерэнерго», которая в прошлом году оставалась единственным экспортером электроэнергии из Украины, от экспорта в страны Восточной Европы (Венгрия, Словакия, Польша, Румыния) в 2009 г. сократилась на 55,1% - до 159,1 млн. долл.

Справка УНИАН. В прошлом году Украина экспортировала электроэнергию в Словакию, Венгрию, Беларусь, Польшу и Румынию. Экспорт электроэнергии осуществляло ГПВД "Укринтерэнерго", которое закупало ее на Оптовом рынке электроэнергии по установленному Национальной комиссией регулирования электроэнергетики (НКРЭ) тарифу.

В 2008 году Украина сократила экспорт электроэнергии на 14,5% по сравнению с 2007 годом – до 7,868 млрд. кВт/ч. В стоимостном отношении объемы экспорта украинской электроэнергии в 2008 году выросли на 26,8%, или 101,6 млн. долл., – до 480,4 млн. долл.

В 2007 году Украина сократила экспорт электроэнергии на 11,8%, или 1 млрд. 236,6 млн. кВт/ч, по сравнению с 2006 годом – до 9 млрд. 200,4 млн. кВт/ч.

В 2006 году Украина экспортировала 10 млрд. 436,9 млн. кВт/ч электроэнергии, что на 24,9%, или 2 млрд. 78,8 млн. кВт/ч, больше, чем в 2005 году.

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Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ) в 2009 году сократилось на 9,8%, или 18,768 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2008 годом, - до 172 млрд. 907,4 млн. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и энергетики Украины.

В то же время, в декабре 2009 г., по данным министерства, выработка электроэнергии выросла на 9,4%, или 1,386 млрд. кВт/ч, по сравнению с декабрем 2008 года, - до 16,092 млрд. кВт/ч.

Согласно сообщению, в прошлом году тепловые электростанции (ТЭС) сократили выработку электроэнергии на 13,7%, или 11,279 млрд. кВт/ч, – до 71,068 млрд. кВт/ч, атомные электростанции (АЭС) – на 7,7%, или 6,918 млрд. кВт/ч, – до 82,923 млрд. кВт/ч, блок-станции и коммунальные ТЭЦ – на 12,7%, или 1,013 млрд. кВт/ч, – до 7,137 млн. кВт/ч.

В то же время, ГЭС и ГАЭС в 2009 году увеличили выработку на 3,9%, или на 444,3 млн. кВт/ч, – до 11,776 млрд. кВт/ч.

Выработка электроэнергии на ветроэлектростанциях (ВЭС) в 2009 году упала более чем вдвое – до 1,8 млн. кВт/ч.

Справка УНИАН. Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ) по итогам 2008 года сократилось на 1,8%, или 3,438 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2007 годом – до 191,688 млрд. млн. кВт/ч.

В 2007 году производство электроэнергии в ОЭСУ увеличилось на 1,6%, или 3 млрд. 6 млн. кВт/ч, по сравнению с 2006 годом – до 195 млрд. 130,5 млн. кВт/ч.

Транспорт

Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду проект закона Украины «О внутреннем водном транспорте» (регистр. №4319-1 от 15 января 2010 года).

Текст данного законопроекта размещен на сайте Верховной Рады.

Документ определяет термины, а также правовые, экономические и организационные основы деятельности внутреннего водного транспорта и отношения, связанные с использованием внутренних судоплавных речных путей, морских суден и суден смешанного плавания «река-море» во время их перемещения внутренними судоплавными речными путями, а также рыболовецких суден во время их пребывания на внутренних судоплавных речных путях, в речных портах.

Предполагается, что действие закона не будет распространяться на суда, плавающие под военно-морским флагом Украины.

В пояснительной записке говорится, что сегодня возникла ситуация, в которой четко определяются недостатки в правовом регулировании отношений, возникающих в отрасли внутреннего судоходства, а отсутствие механизма решения проблем отрасли подтверждают разногласия, с которым сталкиваются предприятия и организации в процессе эксплуатации внутреннего водного транспорта.

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Антимонопольный комитет Украины (АМК) поддерживает инициативу Министерства экономики о создании Национальной комиссии регулирования транспорта (НКРТ).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета.

«Комитет последовательно реализует мероприятия по решению вопроса прозрачного ценообразования в транспортной отрасли. Мировой опыт показывает, что это возможно лишь при создании независимого отраслевого регулятора – НКРТ. Поэтому комитет поддерживает предложение Минэкономики к Кабмину», – отметил исполняющий обязанности председателя АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

По его словам, функционирование Нацкомиссии устранит дуализм в работе Министерства транспорта, которое сегодня выполняет функции как субъекта хозяйствования, так и органа управления. «Несовершенность существующей системы формирования тарифов в сфере транспорта доказана всеми исполнительными органами», – подчеркнул А.МЕЛЬНИЧЕНКО.

В комитете напомнили, что Министерство экономики повторно внесло на рассмотрение Кабмина вопрос о создании НКРТ.

Справка УНИАН. Закон Украины «О естественных монополиях» от 2000 года предусматривает, что регулирование деятельности субъектов естественных монополий совершается национальными комиссиями регулирования естественных монополий. К таким монополиям относится и сфера пользования железнодорожными путями, диспетчерскими службами, вокзалами и др., обеспечивающими движение железнодорожного транспорта, а также специализированные услуги транспортных терминалов, портов, аэропортов.

На сегодняшний день соответствующие нацкомиссии созданы и функционируют в сферах связи и электроэнергетики.

Против создания НКРТ выступает Министерство транспорта и связи Украины.

Промышленность

Производство тракторов для сельского и лесного хозяйства в Украине в 2009 году сократилось на 77,2%, по сравнению с 2008 годом, до 1 443 штук.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, производство сеялок в Украине в 2009 году сократилось на 79,5%, по сравнению с 2008 годом, до 1 582 штук, а борон дисковых – на 83,2% – до 926 штук.

Справка УНИАН. По информации Госкомстата, в 2008 году производство тракторов для сельского и лесного хозяйства в Украине увеличилось на 20%, по сравнению с 2007 годом, до 6 339 штук. Производство сеялок в Украине в 2008 году увеличилось на 13,5%, по сравнению с 2007 годом, до 7 744 штук.

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В Украине в 2009 году производство холодильников-морозильников бытовых комбинированных с отдельными внешними дверцами сократилось на 41,6% по сравнению с 2008 годом – до 325 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, производство бытовых холодильников в Украине в 2009 году сократилось на 29% по сравнению с 2008 годом – до 157 тыс. штук.

Производство стиральных машин в Украине в 2009 году сократилось на 28,6% по сравнению с 2008 годом – до 164 тыс. штук.

Справка УНИАН. В 2008 году производство холодильников-морозильников бытовых комбинированных с отдельными внешними дверцами сократилось на 32,4% по сравнению с 2007 годом – до 557 тыс. штук.

Производство бытовых холодильников в Украине в 2008 году сократилось на 28,6% по сравнению с 2007 годом – до 221 тыс. штук, а производство стиральных машин в Украине увеличилось на 33% – до 230 тыс. штук.

Строительство

В Украине производство огнеупорного керамического строительного кирпича за 2009 год снизилось на 50,4% по сравнению с 2008 годом – до 991 млн. шт. условного кирпича.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в декабре 2009 года в стране выпущено 59,4 млн. штук условного кирпича, что на 33,2% меньше, чем в ноябре 2009 года, и на 41% меньше, чем в декабре 2008 года.

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Украинские цементные предприятия в 2009 году снизили производство цемента на 36,3%, по сравнению с 2008 годом, – до 9 млн. 496 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в декабре 2009 г. в Украине произведено 432 тыс. тонн цемента, что на 28,1% меньше показателя за ноябрь 2009 года, и на 7,6% меньше показателя за декабрь 2008 года.

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В Украине производство блоков и кирпича из цемента, искусственного камня или бетона для строительства в 2009 году снизилось на 50,5% по сравнению с 2008 годом – до 951 млн. штук условного кирпича.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в декабре 2009 года в стране было произведено 61,9 млн. штук условного кирпича, что на 34,6% меньше, чем в ноябре 2009 года, и на 24% меньше, чем в декабре 2008 года.

АПК

Кабинет министров Украины одобрил концепцию Государственной целевой социальной программы развития производства продуктов детского питания на 2010 - 2014 гг.

Соответствующее распоряжение КМУ (от 13 января 2010 г. № 82-р) опубликовано на сайте правительства.

Документом поручено Минагрополитики совместно с другими заинтересованными центральными органами исполнительной власти разработать и подать в трехмесячный срок Кабмину проект программы.

Цель программы – создание благоприятных условий для развития производства разных видов продуктов детского питания.

Предполагается, что финансирование программы будет совершаться за счет средств Государственного и местных бюджетов, а также других средств.

Погода

Завтра в Украине ожидаются сложные погодные условия: метели и усиление ветра

20 января на территории Украины по прогнозам синоптиков ожидается облачная погода. В южной части - Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой областях – сложные погодные условия: снег и мокрый снег (в Крыму с дождем), местами сильные осадки, усиление ветра 17-22 м/с, сильные метели, на юге гололед, налипание мокрого снега, в Крыму и Приазовье сильный гололед и налипание мокрого снега, порывы ветра 25-30 м/с. На остальной территории снег, метели; ветер северо-восточный, 9-14 м/с, в восточных и центральных областях местами порывы 15-20 м/с. На дорогах страны гололедица.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью 11-16° мороза, на севере Левобережья до 20°, днем 8-13° мороза; в южных областях и Прикарпатье на протяжении суток 5-10°, в Закарпатье 1-6° мороза; в Крыму ночью и днем около 0°, на Южном побережье 1-5° тепла.

В Киевской области сохранится облачная погода. Ночью без существенных осадков, утром и днем снег, метель. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура по области ночью от 11 до 16° мороза, днем 8-13° мороза. По г. Киеву температура ночью 13-15°, днем 10-12° мороза.

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В Автономной Республике Крым объявлено штормовое предупреждение на 19-20 января, передает корреспондент УНИАН.

По данным Главного управления МЧС Украины в АРК, в связи с приходом южного циклона 19-20 января 2010 г. в Крыму ожидаются сложные погодные условия: сильные осадки - дождь с переходом в снег, сильная гололедица, налипание мокрого снега. Кроме того, ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 метров в секунду, местами порывы до 25-30 м/с. Температура воздуха ночью 19 января составила 0-2 градуса тепла, днем - от 0 до 3 тепла.

При этом в пресс-службе отметили, что проезд по дорогам Крыма и горным перевалам - Ангарскому и Грушевскому - обеспечен.

(УНИАН)