Украина должна присоединиться к «Северному потоку»

Кандидат на пост Президента, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ убежден, что Украина должна принять участие в проекте по строительству газопровода «Северный поток».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в интервью Черновицкой областной государственной телерадиокомпании.

«Украина должна войти в консорциум, который сейчас строит «Северный поток». Мы сделаем такую заявку», - сказал политик.

По его убеждению, Украина не может быть в стороне подобных проектов, которые должны принести в государственный бюджет дополнительные прибыли и инвестиции в государственную экономику.

Касаясь газовой проблематики, В.ЯНУКОВИЧ в который раз заявил, что сразу после выборов, находясь на посту главы государства, будет инициировать переговоры с российской стороной с целью достижения договоренностей о справедливой цене на российский газ, ведь, по словам политика, сейчас она одна из самых высоких в Европе.

Также В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что будет проводить сбалансированную внешнюю политическую и экономическую политику с учетом национальных интересов государства.

Как он подчеркнул, международные партнеры Украины должны быть уверены в надежности и стабильности государства, в частности в вопросе статуса Украины как транзитера энергоносителей из России в Европу.

«Мы Европу должны строить у себя в государстве», - также заявил В.ЯНУКОВИЧ, учитывая пути приближения Украины к институтам Европейского Союза.