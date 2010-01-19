Глава Полтавской ОГА заявляет, что подаст в отставку
16:10, 19 января 2010Разное
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В день инаугурации нового президента
Асадчев обещает подать в отставку с поста председателя Полтавской ОГА Полтава. 19 января. УНИАН. Председатель Полтавской областной государственной администрации Валерий АСАДЧЕВ напишет заявление об отставке в день инаугурации нового президента.
Как сообщил журналистам пресс-секретарь губернатора Евгений ЛОПУШИНСКИЙ, губернатор заявил, что он будет работать до того периода, пока Виктор ЮЩЕНКО будет Президентом Украины.
«Пока ЮЩЕНКО – президент, Валерий Михайлович (В.АСАДЧЕВ – УНИАН) будет работать. В день инаугурации он напишет заявление»,- сказал Е.ЛОПУШИНСКИЙ.
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