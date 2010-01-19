Отказ Януковича от дебатов - неуважение к украинскому народу

Отказ кандидата в президенты, лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА от проведения дебатов с кандидатом в президенты, премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО демонстрирует неуважение к украинскому народу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ сегодня на брифинге журналистам.

Он подчеркнул, что проведение открытых дебатов кандидатов в Президенты является одной из ценностей открытого гражданского общества. «В этом смысле важность публичных открытых дебатов между кандидатами в президенты имеет особый вес. Отказ Виктора ЯНУКОВИЧА, как кандидата в президенты, от открытых публичных дебатов с премьер-министром ТИМОШЕНКО, является признаком не только неуважения к ней, как к политическому оппоненту, но, в первую очередь, является признаком неуважения к гражданам Украины, которые имеют право сформировать свое мнение на основе открытых, честных, публичных телевизионные дебатов», - сказал Г.НЕМЫРЯ.

Он также подчеркнул, что если В.ЯНУКОВИЧ на самом деле разделяет европейские ценности, о чем заявлял неоднократно, то он должен принять участие в дебатах с Ю.ТИМОШЕНКО. При этом Г.НЕМЫРЯ подчеркнул, что такого мнения придерживается и Ю.ТИМОШЕНКО.