Анонс на 20 января

Состоится заседание Кабинета Министров Украины. Вход в Дом Правительства - с ул. Грушевского, 12/2, 1-й и 3-й подъезды, 7-й этаж.

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10-00 - Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины (ул.. Грушевского, 5, сессионный зал). Вход по карточкам аккредитации.

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11-00 - В ЛигаБзнесИнформ состоится интернет-конференция начальника Главной государственной инспекции на автомобильном транспорте Минтранссвязи Юрия Майбороды на тему: «Усиление контроля за соблюдением лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по предоставлению услуг по перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом». Задать вопрос можно по адресу: http://conf.ligazakon.ua/conference/perevozki2.htm

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12-00 - В медиа-холдинге «Главред-медиа» состоится пресс-конференция на тему: «Финансово-экономический кризис в Украине и мире: тенденции, прогнозы». Участники: директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский; старший экономист Международного центра перспективных исследований Ильдар Газизуллин; президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило (ул.Сретенская, 2/8).