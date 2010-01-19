ЦИК принял 29 протоколов с «мокрыми печатями»
17:36, 19 января 2010Разное
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Нет данных с 5-ти участков загранокруга
Центральная избирательная комиссия на данное время приняла 29 протоколов с «мокрыми печатями» от окружных избирательных комиссий.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили журналистам в пресс-службе ЦИК.
Также в пресс-службе отметили, что еще два избирательных округа в Кировоградской области не передали данные о результатах голосования на выборах Президента Украины.
Также ЦИК не имеет электронных версий протоколов о результатах голосования из пяти участковых комиссий заграничного избирательного округа.
Сейчас продолжается заседание ЦИК, на котором члены комиссии принимают протоколы с «мокрыми печатями» от ОИК.
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