Голосование по новому составу Еврокомиссии перенесено

Голосование в Европарламенте по одобрению нового состава Еврокомиссии может пройти 9 февраля на сессии ассамблеи в Страсбурге, заявил во вторник председатель Европарламента Ежи Бузек. Первоначально голосование планировалось провести 26 января, однако от этой даты были вынуждены отказаться в связи с тем, что кандидат от Болгарии на пост еврокомиссара по международному сотрудничеству, гуманитарной помощи и кризисному реагированию Румяна Желева, которую европейские парламентарии подозревали во лжи, сняла свою кандидатуру, а также подала в отставку с поста главы болгарского МИД, сообщает РИА Новости.

Премьер-министр Болгарии информировал председателя Еврокомиссии о намерении предложить нового болгарского кандидата, им станет зампредседателя Всемирного банка Кристалина Георгиева (Kristalina Georgieva). "Слушание нового кандидата может состоятся 3 февраля, а голосование по новому составу Еврокомиссии может быть проведено 9 февраля в Страсбурге. Окончательно решение по датам будет принято лидерами политических фракций Европарламента", - заявил Бузек журналистам в Брюсселе.

Члены парламентского комитета по развитию ранее попросили председателя Еврокомиссии и юрслужбу Европарламента представить заключение о том, является ли правдивой "финансовая декларация" Желевой. Речь идет о ее участии в болгарской приватизационной компании Global Consult. Согласно утверждению депутата Европарламента от Болгарии Антонии Парфановой, занимающая пост главы МИД Болгарии Желева в нарушение болгарского законодательства оставалась владельцем фирмы до апреля 2009 года. Сама Желева отвергла обвинения в свой адрес, назвав их абсолютно необоснованными.