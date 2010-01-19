ЦИК обработала 99,99% протоколов

У Януковича 35,32%, Тимошенко – 25,05%.

Центральной избирательной комиссией обработано 99,99% протоколов участковых избирательных комиссий, по результатам которых Виктор ЯНУКОВИЧ получил 35,32% голосов избирателей, Юлия ТИМОШЕНКО – 25,05%. Соответствующая информация размещена на сайте ЦИК. Следующими за этими двумя кандидатами идут: Сергей ТИГИПКО – 13,05%, Арсений ЯЦЕНЮК – 6,96%, Виктор ЮЩЕНКО – 5,45%, Петр СИМОНЕНКО – 3,55%, Владимир ЛИТВИН – 2,35%, Олег ТЯГНИБОК – 1,43%, Анатолий ГРИЦЕНКО – 1,2%, Инна БОГОСЛОВСКАЯ – 0,41%. Не поддержали ни одного из кандидатов 2,2% избирателей.

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