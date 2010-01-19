Тимошенко обжаловала отказ ЦИК в регистрации наблюдателей от Грузии

Кандидат на пост Президента Украины Юлия ТИМОШЕНКО обжаловала решение Центральной избирательной комиссии от 17 января об отказе зарегистрировать наблюдателей от Грузии на выборах Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам член ЦИК Михаил ОХЕНДОВСКИЙ.

По его словам, сегодня в ЦИК поступило постановление о назначении заседания Киевского апелляционного административного суда по иску представителя Ю.ТИМОШЕНКО относительно решения ЦИК, которое было принято во исполнение постановления КААС о рассмотрении комиссией вопроса регистрации наблюдателей от Грузии.

«Наше постановление, которое было принято 17 января 2010 года, обжаловано в суде, и мы надеемся, что суд объективно и всесторонне изучит обстоятельства дела и признает, что ЦИК действовала правомерно, когда принимала решение о направлении всех материалов в Генеральную прокуратуру Украины», - сказал М.ОХЕНДОВСКИЙ.

По его словам, сейчас все документы, поданные Посольством Грузии на регистрацию официальными наблюдателями представителей от этой страны, переданы в Генпрокуратуру, и в ЦИК нет никаких документов на этот счет.

Справка УНИАН. 11 января ЦИК отказала в регистрации 2011 официальным международным наблюдателям от Грузии, мотивируя решение неправильным оформлением наблюдателями документов.

13 января Киевский апелляционный административный суд признал противоправными действия Центральной избирательной комиссии, которая отказала в регистрации наблюдателям от Грузии, и обязал ЦИК рассмотреть этот вопрос на ближайшем заседании.

17 января ЦИК так и не зарегистрировала официальных международных наблюдателей от Грузии на выборах Президента Украины.

В тот же день ЦИК решила обратиться в Генеральную прокуратуру Украины с целью проверки документов, поданных Грузией на регистрацию международных наблюдателей от этой страны.