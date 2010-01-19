Заключенные проголосовали за Тимошенко

Кандидат на пост Президента Украины Юлия ТИМОШЕНКО лидирует на закрытых специальных участках по результатам голосования на выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам член Центральной избирательной комиссии Михаил ОХЕНДОВСКИЙ.

По его информации, по результатам голосования в криминально-исполнительных учреждениях за Ю.ТИМОШЕНКО проголосовали 80 тыс. 849 избирателей, за Виктора ЯНУКОВИЧА – 34 тыс. 034 избирателя, за Сергея ТИГИПКО – 5002 избирателя, за Арсения ЯЦЕНКА – 3351, за Виктора ЮЩЕНКО - 1964 избирателя.

М.ОХЕНДОВСКИЙ привел данные только по первой пятерке лидеров президентской гонки. «Голосование в учреждениях криминально-исполнительной системы имеет свои особенности, и несколько отличаются от общих результатов голосования по Украине», - сказал М.ОХЕНДОВСКИЙ.