Главное на 19 января

Хроника дня

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Выборы: ЦИК обработала 99,99% протоколов Центральной избирательной комиссией обработано 99,99% протоколов участковых избирательных комиссий, по результатам которых Виктор ЯНУКОВИЧ получил 35,32% голосов избирателей, Юлия ТИМОШЕНКО – 25,05%.

Соответствующая информация размещена на сайте ЦИК.

Следующими за этими двумя кандидатами идут: Сергей ТИГИПКО – 13,05%, Арсений ЯЦЕНЮК – 6,96%, Виктор ЮЩЕНКО – 5,45%, Петр СИМОНЕНКО – 3,55%, Владимир ЛИТВИН – 2,35%, Олег ТЯГНИБОК – 1,43%, Анатолий ГРИЦЕНКО – 1,2%, Инна БОГОСЛОВСКАЯ – 0,41%.

Не поддержали ни одного из кандидатов 2,2% избирателей.

Глава Полтавской ОГА заявляет, что подаст в отставку

Асадчев обещает подать в отставку с поста председателя Полтавской ОГА Полтава. 19 января. УНИАН. Председатель Полтавской областной государственной администрации Валерий АСАДЧЕВ напишет заявление об отставке в день инаугурации нового президента.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь губернатора Евгений ЛОПУШИНСКИЙ, губернатор заявил, что он будет работать до того периода, пока Виктор ЮЩЕНКО будет Президентом Украины.

«Пока ЮЩЕНКО – президент, Валерий Михайлович (В.АСАДЧЕВ – УНИАН) будет работать. В день инаугурации он напишет заявление»,- сказал Е.ЛОПУШИНСКИЙ.

Финансы: Поступления в Фонд гарантирования вкладов в 2009 году составили более 2 млрд. грн., выплаты – около 1 млрд. грн.

Поступления в Фонд гарантирования вкладов Украины в 2009 году составили более 2 млрд. грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда.

Согласно предоставленной информации, сумма банковских взносов в Фонд составила около 927 млн. грн.

Кроме того, из Государственного бюджета в Фонд поступил 1 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк весной 2009 года из суммы превышения доходов над расходами перечислил эти средства в госбюджет, которые, в последствии, использовались для увеличения средств, аккумулированных Фондом гарантирования вкладов физических лиц.

В течение 2009 г. в Фонд поступали средства от ликвидаторов коммерческих банков. Их сумма пока уточняется.

При этом, из Фонда было выплачено более 1 млрд. грн. гарантированной суммы вкладчикам пяти ликвидируемых коммерческих банков.

Справка УНИАН. размер Фонда гарантирования вкладов физических лиц по состоянию на 1 января 2010 года составил 4,303 млрд. грн.

НБУ рассказал, почему в 2009 г. не удалось снизить инфляцию

Национальный банк Украины назвал причины, почему в 2009 году, несмотря на значительные объемы падения экономики, не удалось достичь показателя инфляции ниже 10%.

«Это произошло в результате проведения стимулирующей фискальной политики во второй половине 2009 года и эффекта переноса от девальвации гривни на цены, которая имела место как в конце 2008 года, так и на протяжении всего 2009 года (за исключением ІV квартала 2009 года)», - об этом говорится в аналитической записке, обнародованной на сайте Нацбанка.

Подтверждением этого утверждения в НБУ называют то, что базовая инфляция на протяжении года превышала годовые темпы роста индекса потребительских цен, хотя ее показатель в годовом измерении снизился с 21,3% до 14,9%.

Дополнительным фактором, который не давал снижаться инфляции в полной мере, были высокие инфляционные ожидания, которые генерировались высокой степенью неопределенности в политике и экономике, в первую очередь связанные со значительным дефицитом бюджета и отсутствием источников его покрытия, а также низкими темпами восстановления доверия к банковской системе.

Тем не менее, в Нацбанке отмечают, что на протяжении всего 2009 года наблюдалась стойкая тенденция к снижению инфляции (с 22,3% до 12,3%). Основными факторами этого процесса стали снижение цен на мировых товарных рынках, сжатие внешнего и внутреннего спроса, которое сформировало значительный негативный разрыв ВВП уже в начале года.

Дополнительными факторами, сдерживающими инфляцию, выступали высокий урожай 2009 года, а также административное регулирование отдельных цен и тарифов на услуги, что вступало в противоречие с экономической целесообразностью, а также со взятыми правительством обязательствами относительно их установления на соответствующем уровне. В результате административного удержания цен накопились структурные дисбалансы, что сформировало отложенную инфляцию в экономике.

В Нацбанке также отмечают, что динамика монетарных агрегатов на протяжении прошлого года (денежная масса за год снизилась на 5,5%) и расходы государственного бюджета во втором полугодии 2009 г. оказывали сдерживающее влияние на инфляцию.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, инфляция в Украине в 2009 году составила 12,3% (декабрь 2009 года к декабрю 2008 года).

Межбанк закрылся подорожанием доллара. Евро подешевело

Сегодня на украинском на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0815/8,1160, к 12:00 сузился спрэд 8,1025/8,1145. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 8,1040/8,1095 грн./долл. НБУ на рынок не выходил.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2738/50, а к 12:00 цены снизились 0,2736/44. К закрытию цены достигли уровня 0,2735/41. В России курс доллар-рубль также повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,7499 (+0,2199).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,4396/98, а к 15:00 упали 1,4276/78. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,6355/11,6885, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 11,6460/11,6620. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз 11,5730/11,5865.

В 1-м квартале Германию ожидает стагнация?

Настроения немецких аналитиков и инвесторов ухудшились в январе сильнее, чем ожидалось, породив опасения о том, что экономике грозит стагнация в первом квартале и вялое восстановление в течение года, сообщает Рейтер.

Исследовательский институт ZEW сообщил во вторник, что индекс экономических ожиданий составил в январе 47,2 пункта против 50,4 пункта в декабре, тогда как аналитики ожидали 49,5 пункта.

"В первом квартале 2010 года мы ожидаем стагнацию - восстановление будет ухабистым", - сказал Карстен Джулиус из Dekabank.

Германия вышла из глубочайшей послевоенной рецессии во втором квартале 2009 года, когда экономика выросла на 0,4 процента в квартальном исчислении. В июле-сентябре скорость роста увеличилась до 0,7 процента.

Но показатель ВВП за 2009 год, опубликованный на прошлой неделе, говорит о том, что экономика, возможно, не развивалась в последнем квартале прошлого года, а министр экономики Райнер Брюделе сказал, что рост в текущем квартале, возможно, будет близок к нулю.

"Мало-помалу экономический прогноз Германии ухудшается", - отметил Йенс-Оливер Никлаш из LBBW.

Прогноз состояния ключевого промышленного сектора Германии также был омрачен последними данными о заказах, которые продемонстрировали ослабление спроса в ноябре, отразившееся на показателях производства.

Промышленный конгломерат Siemens заявил на прошлой неделе, что условия для торговли остаются жесткими, и понижательное давление на цены повлияет на выручку компании в ближайшие кварталы.

По мнению министра финансов Вольфганга Шойбле, экономический прогноз для Германии выглядит неопределенно. Экономисты придерживаются мрачной точки зрения на перспективы крупнейшей европейской экономики в текущем году.

"Первоначальный энтузиазм, вызванный окончанием рецессии в прошлом году, уступил место более реалистичным взглядам, - сказал Карстен Бржески из ING Financial Markets. - Экономика Германии сейчас входит в тихие воды".

Международный валютный фонд в понедельник сообщил, что восстановление в Европе зависит от антикризисной финансовой и денежно-кредитной политики, которую следует продолжать.

Несмотря на ухудшение экономических ожиданий, индекс текущих экономических условий в январе вырос до минус 56,6 пункта с минус 60,6 пункта в декабре.

"Экономическая ситуация улучшается медленно, но уверенно, - считает Хайнрих Байер из Postbank. - Она по-прежнему будет улучшаться, но медленно и не очень энергично, как в Германии, так и в других европейских странах, США и Великобритании".

За рубежом: Голосование по новому составу Еврокомиссии перенесено

Голосование в Европарламенте по одобрению нового состава Еврокомиссии может пройти 9 февраля на сессии ассамблеи в Страсбурге, заявил во вторник председатель Европарламента Ежи Бузек. Первоначально голосование планировалось провести 26 января, однако от этой даты были вынуждены отказаться в связи с тем, что кандидат от Болгарии на пост еврокомиссара по международному сотрудничеству, гуманитарной помощи и кризисному реагированию Румяна Желева, которую европейские парламентарии подозревали во лжи, сняла свою кандидатуру, а также подала в отставку с поста главы болгарского МИД, сообщает РИА Новости.

Премьер-министр Болгарии информировал председателя Еврокомиссии о намерении предложить нового болгарского кандидата, им станет зампредседателя Всемирного банка Кристалина Георгиева (Kristalina Georgieva). "Слушание нового кандидата может состоятся 3 февраля, а голосование по новому составу Еврокомиссии может быть проведено 9 февраля в Страсбурге. Окончательно решение по датам будет принято лидерами политических фракций Европарламента", - заявил Бузек журналистам в Брюсселе.

Члены парламентского комитета по развитию ранее попросили председателя Еврокомиссии и юрслужбу Европарламента представить заключение о том, является ли правдивой "финансовая декларация" Желевой. Речь идет о ее участии в болгарской приватизационной компании Global Consult. Согласно утверждению депутата Европарламента от Болгарии Антонии Парфановой, занимающая пост главы МИД Болгарии Желева в нарушение болгарского законодательства оставалась владельцем фирмы до апреля 2009 года. Сама Желева отвергла обвинения в свой адрес, назвав их абсолютно необоснованными.

ТЭК: Расчеты за газ и в 2010 г. будут своевременными

Вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ убежден, что на сегодняшний день нет никаких сомнений в том, что в 2010 году, так же как и в 2009, Украина будет своевременно рассчитываться с Россией за природный газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге журналистам.

«До сегодняшнего дня Украина своевременно выполняла все обязательства, и у меня нет сомнений, что так же страна будет выполнять их и в будущем», - сказал Г.НЕМЫРЯ.

Он подчеркнул, что решение совета директоров Международного валютного фонда об использовании 2 млрд. долл. валютных резервов, в том числе, для оплаты за газ, а также внутренние ресурсы Украины позволяют проводить своевременную оплату за газ «во все следующие месяцы».

Кроме того, Г.НЕМЫРЯ сообщил, что уже в ближайшие дни в Украину планирует прибыть техническая миссия МВФ для продолжения работы над корректировкой программы сотрудничества и подготовкой новой редакции меморандума о сотрудничества МВФ и Украины для предоставления четвертого транша кредита.

Как сообщал УНИАН, директор-распорядитель Международного валютного фонда Доминик СТРОСС-КАН заявил, что МВФ возобновит помощь Украине после президентских выборов. "Я уверен, что как только завершится этот привычно неопределенный период выборов, будет возможно возобновить нормальные отношения", - сказал он.

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины» обязана ежемесячно направлять ОАО «Газпром» платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

До сих пор Украина своевременно и в полном объеме рассчитывалась с «Газпромом» за поставленный газ.

Украина сократила производство электроэнергии на 9,8%

Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ) в 2009 году сократилось на 9,8%, или 18,768 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2008 годом, - до 172 млрд. 907,4 млн. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и энергетики Украины.

В то же время, в декабре 2009 г., по данным министерства, выработка электроэнергии выросла на 9,4%, или 1,386 млрд. кВт/ч, по сравнению с декабрем 2008 года, - до 16,092 млрд. кВт/ч.

Согласно сообщению, в прошлом году тепловые электростанции (ТЭС) сократили выработку электроэнергии на 13,7%, или 11,279 млрд. кВт/ч, – до 71,068 млрд. кВт/ч, атомные электростанции (АЭС) – на 7,7%, или 6,918 млрд. кВт/ч, – до 82,923 млрд. кВт/ч, блок-станции и коммунальные ТЭЦ – на 12,7%, или 1,013 млрд. кВт/ч, – до 7,137 млн. кВт/ч.

В то же время, ГЭС и ГАЭС в 2009 году увеличили выработку на 3,9%, или на 444,3 млн. кВт/ч, – до 11,776 млрд. кВт/ч.

Выработка электроэнергии на ветроэлектростанциях (ВЭС) в 2009 году упала более чем вдвое – до 1,8 млн. кВт/ч.

Справка УНИАН. Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ) по итогам 2008 года сократилось на 1,8%, или 3,438 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2007 годом – до 191,688 млрд. млн. кВт/ч.

В 2007 году производство электроэнергии в ОЭСУ увеличилось на 1,6%, или 3 млрд. 6 млн. кВт/ч, по сравнению с 2006 годом – до 195 млрд. 130,5 млн. кВт/ч.

Приватизация: План поступлений от приватизации выполнен на 9,3% Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) по итогам 2009 г. перечислил в государственный бюджет 793,5 млн. грн., полученных от приватизации, что составляет 9,3% от годового плана.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Фонд госимущества также перечислил госбюджет 655,2 млн. грн. от аренды госимущества (117,95% годового плана), а также 431 млн. грн. дивидендов с госпакетов акций (144,79% от запланированного).

Справка УНИАН. В Государственном бюджете Украины на 2009 г. поступления от приватизации предусмотрены в размере 8 млрд. 501 млн. грн., от аренды – 555,5 млн. грн., дивиденды – 297,8 млн. грн.

Игорный бизнес: КМУ предлагает приостановить лицензирование игорных заведений

Кабинет министров Украины предлагает приостановить лицензирование деятельности по организации тотализаторов, игорных заведений, организации и проведению азартных игр до принятия закона, который будет регулировать сферу игорного бизнеса.

Это предусмотрено проектом закона №5522 от 18 января 2010 г., текст которого размещен на официальном сайте Верховной Рады.

Кроме того, проектом закона предлагается приостановить действие нормы о сроках выдачи лицензии для проведения азартных игр (кроме выпуска и проведения лотерей) также до принятия соответствующего закона.

АПК: Переговоры РФ и США по количеству хлора в курятине могут затянуться

Российско-американские консультации по гармонизации стандартов обработки мяса птицы хлором могут затянуться на год, в том числе в зависимости от того, какое будет найдено технологическое решение проблемы, заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин по окончании российско-американских технических консультаций на площадке РСПП во вторник.

Как сообщает РИА Новости, он отметил, что интенсивных переговоров и консультаций за отведенный Роспотребнадзором 2009 год для перехода на новые санитарные нормы в РФ не было. "Это одновременно и политико-бюрократический процесс, и научно-технологический. Он может затянуться на год, а может завершиться за месяц. Но не хотелось бы этот год терять", - сказал Шохин. Квота США по поставкам мяса птицы в Россию на 2010 год составляет 600 тысяч тонн. Президент РСПП отметил, что прежде всего важна безопасность продукции для российских потребителей. При этом как один из вариантов сотрудничества рассматривается перенесение российских санитарных норм на американское производство с некоторыми корректировками. Однако важно, как подчеркнул Шохин, чтобы американская сторона дала официальные гарантии безопасности.

В случае сокращения импорта из США Россия сможет поставлять мясо из стран, в которых нормы обработки курятины соответствуют российским нормам. Однако в начале года, когда все страны уже законтрактовали объемы своего экспорта, "договориться о поставках с новыми поставщиками будет не так просто", поэтому, как вариант, российские производители могут увеличить объемы производства, сказал Шохин.

Вопрос поставок куриного мяса в Россию встал на повестку дня с начала этого года - с 1 января 2010 года вступили в силу более жесткие санитарные правила обработки мяса птицы, они ограничивают применение хлора и содержание влаги.

ЧП: В Украине от переохлаждения погибли 222 человека

В Украине по состоянию на 19 января от переохлаждения и обморожений погибли 222 человека.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения со ссылкой на информацию УНПЦ экстренной медицинской помощи и медицины катастроф относительно количества пострадавших лиц от сильных морозов, которые начались в Украине 18 декабря с.г.

Больше всего от переохлаждения умерло в Донецкой области - 96 человек, Запорожской – 22, Волынской и Киевской – по 16, Сумской – 11 лиц.

В целом за указанный период за помощью к врачам обратились 3077 лиц. Были госпитализированы с обморожением, переохлаждением - 2009 лиц.