Под завалами в Луганске остаются еще 8 человек

В Луганске продолжаются работы по извлечению людей из-под завалов разрушенной взрывом больницы №7.

Об этом УНИАН сообщили в информационном центре Государственного комитета по промышленной безопасности, охране труда и горному надзору.

По состоянию на 19.00, в результате взрыва в больнице погибли 8 человек, 3 из них – работники больницы. Под завалами остаются еще 8 человек, ориентировочно трое из них - работники больницы.

Для выяснения причин аварии на месте трагедии работает правительственная комиссия, в состав которой входят эксперты Госгорпромнадзора. Среди завалов найдены фрагменты газовых баллонов. Они переданы на экспертизу.

Пока основной версией трагедии остается взрыв баллона с газом.

Общая сумма компенсации семьям пострадавших, которые являются работниками больницы, составит от 800 тыс. до 1 млн. грн., проинформировали в Госгорпромнадзоре. Средства будут выплачены за счет Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины.

Как сообщал УНИАН, утром 18 января в Луганске в пятиэтажном здании городской больницы №7 на четвертом этаже произошел взрыв кислородного баллона. На момент взрыва в здании медучреждения находились 366 человек (261 больной и 105 человек медперсонала).

По уголовному делу, возбужденному по факту взрыва в больнице №7, повлекшего гибель людей, задержан начальник технического отдела больницы.