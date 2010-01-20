Явка избирателей в день голосования составила 66,76%

Киев. 20 января. УНИАН. По предварительным данным, явка избирателей в день голосования 17 января составила 66,76%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вечером 19 января сообщил журналистам заместитель председателя ЦИК Андрей МАГЕРА.

По его словам, активность избирателей в 1-м туре президентских выборов 2010 года ниже, чем была в 1-м туре выборов Президента Украины 2004 года (74,92%) и в 1999 году (78,8%).

В целом, в Украине 17 января проголосовали 24 млн. 588 тыс. 264 избирателя.