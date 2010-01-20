ДАЙДЖЕСТ СМИ за 20 января

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Как страна живет без бюджета», в котором пишет - отсутствие закона о бюджете на этот год заставляет правительство значительно сократить расходы и позволяет управлять госфинансами в ручном режиме…

http://delo.ua/ekonomika/makroekonomika/kak-strana-zhivet-bez-bjudzheta-136291/

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Также «Дело» в материале «Аналитический обзор: Цена золота в 2010 году может вырасти на 20% - до 60%» пишет - нестабильность мировой экономики в 2009 году сделали золото одним из главных финансовых инструментов. Динамика цен на этот драгметалл на мировых рынках как нельзя лучше других финансовых инструментов показывает текущее состояние мировой экономики…

http://delo.ua/biznes/rynki/analiticheskij-obzor-cena-zolota-v-2010-mozhet-vyrasti-136276/

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«Дело» в материале «У большинства проблемных банков заканчивается срок моратория» пишет - к концу января 7 из 13 проблемных банков останутся без моратория на возврат средств кредиторов. Издание выяснило, в какой очередности банки будут отдавать деньги своим клиентам…

http://delo.ua/dengi/banki/u-bolshinstva-bankov-zakanchivaetsja-srok-moratorija-136277/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Дело за техникой» пишет – правительство Юлии Тимошенко планирует в ближайшие дни возобновить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), чтобы вскоре получить четвертый транш кредита почти на $4 млрд. Однако в МВФ не готовы начать официальные переговоры до избрания нового президента страны. При этом для выполнения их ключевого условия – принятия госбюджета на текущий год – может понадобиться почти два месяца, говорят в Партии регионов…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1307078

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Кредитным союзам запретили играть со ставками» пишет – Верховная Рада вчера одобрила запрет на повышение финансовыми компаниями и кредитными союзами ставок по кредитным договорам в одностороннем порядке. В кредитных союзах утверждают, что не занимаются самовольным изменением процентных ставок, но неофициально признают, что идут на их повышение из-за необходимости выплачивать высокие депозитные проценты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1307072

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Издание «Экономические известия» в материале «Землю заморозили» пишет - парламент преодолел вето Президента на закон о продлении моратория на куплю-продажу земельных участков сельхозназначения до 1 января 2012 г. Таким образом, теневой раздел полей продолжится…

http://eizvestia.com/markets/full/4188614

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Также «Экономические известия» в публикации «Крылья не сложились» пишут - активность спроса на российско-украинский самолет Ан-148 ставит создателей машины в затруднительное положение: производственных мощностей серийных заводов может оказаться недостаточно для выполнения заказов в срок. Россияне хотят минимизировать участие Украины в проекте, однако справиться с производством самостоятельно, уверены эксперты, у них не получится…

http://eizvestia.com/markets/full/4188622

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«Газета по-киевски» в материале «Карьера, команда, деньги и личная жизнь Сергея Тигипко» издание попыталось рассказать все о негласном победителе первого тура…

http://mycityua.com/articles/city/2010/01/20/071556.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Киевляне зарабатывают на гололеде» пишет – в столице за уборку дворов берут 50 гривень, на обувь продают шипы, для машин – «подстилки»…

http://www.segodnya.ua/news/14108354.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Тимошенко vs Янукович: бюджетно-налоговая политика в президентстве» пишет - помимо раздутой социальной части избирательной программы, Тимошенко и Януковича объединяет и то, что ни один из них не назвал механизмы реализации своих обещаний…

https://economics.unian.net/rus/detail/33444

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Рынок мобильных терминалов: итоги и прогнозы» пишет - основная причина мощного падения рынка в 2009 году – активный переход украинцев на устройства бюджетного сегмента. Ожидается активное расширение ассортимента, прогнозирует Unitrade Group…

https://economics.unian.net/rus/detail/33421

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Взялся за колесо» пишет – российский миллиардер Михаил Прохоров решил организовать производство бюджетного легкового автомобиля. Об этом он сообщил вчера премьер-министру Владимиру Путину. За основу предлагается взять пятидверный гибрид с кузовом универсал, разработанный совместно с «Яровит-моторс» (занимается инжинирингом и выпускает грузовики собственной разработки в Санкт-Петербурге). Целевая цена этой машины — 8900 евро…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/01/20/223297

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Издание «Известия» в публикации «Мужчина и женщина» пишет – первый тур президентских выборов в Украине прошел без особых осложнений. Такого мнения придерживаются и ЦИК, и многочисленные наблюдатели. Предстоит "второй раунд", в котором, как и прогнозировалось, в борьбе за президентское кресло сойдутся Виктор Янукович и Юлия Тимошенко. Издание подает свое видение президентской гонки в Украине…

http://www.izvestia.ru/ukraina/article3137456/

(УНИАН)