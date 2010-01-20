Глава Ивано-Франковской ОГА подаст в отставку

Председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Николай ПАЛИЙЧУК подаст в отставку после вступления в должность нового Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге, отвечая на вопрос журналистов о своей будущей судьбе после президентских выборов как члена команды действующего главы государства Виктора ЮЩЕНКО.

«После вступления в должность новоизбранного Президента Николай ПАЛИЙЧУК, как и остальные председатели облгосадминистраций, согласно закону, подаст заявление об отставке», - подчеркнул он.

По его словам, и после своей отставки он будет продолжать держать руку на пульсе событий, которые будут происходить на Прикарпатье. «Мы не уходим из власти области, – отметил Н.ПАЛИЙЧУК. - Мы будем принимать участие в реализации различных проектов или как власть, или как представители органов местного самоуправления, или же, как оппозиция. Но контролировать те процессы, которые будут проходить в области, мы обязательно будем. У нас есть план развития области на 3-5 лет, и мы будем его реализовывать».

Он подтвердил, что вместе со «своей командой» будет активно участвовать в выборах в местные органы власти 30 мая этого года.

По словам Н.ПАЛИЙЧУКА, на этих выборах он будет опираться не на политические партии, а на общину области.