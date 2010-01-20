Тимошенко призывает избирателей проголосовать за демократию

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО призывает избирателей во втором туре проголосовать за демократическое развитие Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня, открывая заседание Кабинета министров.

«Я точно знаю, что эти 60% граждан Украины, которые проголосовали за демократических кандидатов, кроме того, эти люди, которые, возможно, не пришли на избирательные участки в это воскресенье, но точно теперь придут, защищая Украину, именно эти люди сделают так, что криминалитет в Украине к абсолютной власти не пройдет», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства призвала всех людей доброй воли мобилизоваться и прийти на избирательные участки 7 февраля.

«Я хочу в первую очередь выразить большую благодарность всем гражданам Украины, которые пришли на выборы, выполнили свой гражданский долг, поблагодарить всех тех, кто не остался безразличным к выбору Украины», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.